Источники рассказали, готов ли Довбик зимой перейти в Челси

Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/

В испанской "Жироне" понимают, что им предстоит бороться не только на футбольном поле. Конкуренты и богатые клубы из Европы попытаются растащить команду.

Поэтому каталонцы надеются сохранить свой состав до конца сезона, сообщил портал AS.

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Dovbyk grabs La Liga goal # 1️⃣1️⃣ of the season!!!



The machine strikes again!



He opens the scoring for Girona from the spot!



They lead v Real Betis 1-0 just before HT pic.twitter.com/vAbEpSBdx2 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 21, 2023

Как обстоят дела с Довбиком и "Челси"

На текущий момент в работе функционеров и тренерского штаба "Жироны" царит атмосфера спокойствия, ведь они понимают, что им предстоит интенсивный январь. Основную роль в сохранении спокойствия отыграло руководство команды, которое передает игрокам уверенность в том, что они оформляют исторический сезон.

Главной задачей января станет сохранение ключевых игроков: Артема Довбика, Виктора Цыганкова, Савио, Алеиша Гарсии и остальных. Вокруг этих имен чрезвычайно много трансферных слухов.

Источник подтвердил интерес "Челси" к Довбику, которого хочет лично видеть главный тренер Маурисио Почеттино. Однако Артем сейчас предпочитает оставаться в стороне от обсуждений трансферных вопросов и сфокусирован на своей работе в "Жироне".

Также отмечается, что Довбик очень рад атмосфере в клубе и поэтому еще больше отдается как на тренировках, так и в игре.

Сейчас Артем активно готовится к предстоящему матчу против "Атлетико", который запланирован на 3 января.

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