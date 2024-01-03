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Источники рассказали, готов ли Довбик зимой перейти в Челси

3 января 2024 16:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Источники рассказали, готов ли Довбик зимой перейти в Челси
Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В испанской "Жироне" понимают, что им предстоит бороться не только на футбольном поле. Конкуренты и богатые клубы из Европы попытаются растащить команду.

Поэтому каталонцы надеются сохранить свой состав до конца сезона, сообщил портал AS.

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Как обстоят дела с Довбиком и "Челси"

На текущий момент в работе функционеров и тренерского штаба "Жироны" царит атмосфера спокойствия, ведь они понимают, что им предстоит интенсивный январь. Основную роль в сохранении спокойствия отыграло руководство команды, которое передает игрокам уверенность в том, что они оформляют исторический сезон.

Главной задачей января станет сохранение ключевых игроков: Артема Довбика, Виктора Цыганкова, Савио, Алеиша Гарсии и остальных. Вокруг этих имен чрезвычайно много трансферных слухов.

Источник подтвердил интерес "Челси" к Довбику, которого хочет лично видеть главный тренер Маурисио Почеттино. Однако Артем сейчас предпочитает оставаться в стороне от обсуждений трансферных вопросов и сфокусирован на своей работе в "Жироне".

Также отмечается, что Довбик очень рад атмосфере в клубе и поэтому еще больше отдается как на тренировках, так и в игре.

Сейчас Артем активно готовится к предстоящему матчу против "Атлетико", который запланирован на 3 января.

Напомним, Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

Лидер "Жироны" получит место в составе "Манчестер Сити".

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины близок к переходу в чемпионат Англии. 

"Бавария" купит звездного форварда в пару к Кейну. 

Ломаченко может завершить карьеру уже в ближайшее время. 

"ПСЖ" резко ответил "Ливерпулю" насчет Мбаппе.

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