Источники рассказали, готов ли Довбик зимой перейти в Челси
В испанской "Жироне" понимают, что им предстоит бороться не только на футбольном поле. Конкуренты и богатые клубы из Европы попытаются растащить команду.
Поэтому каталонцы надеются сохранить свой состав до конца сезона, сообщил портал AS.
Dovbyk grabs La Liga goal # 1️⃣1️⃣ of the season!!!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 21, 2023
The machine strikes again!
He opens the scoring for Girona from the spot!
They lead v Real Betis 1-0 just before HT pic.twitter.com/vAbEpSBdx2
Как обстоят дела с Довбиком и "Челси"
На текущий момент в работе функционеров и тренерского штаба "Жироны" царит атмосфера спокойствия, ведь они понимают, что им предстоит интенсивный январь. Основную роль в сохранении спокойствия отыграло руководство команды, которое передает игрокам уверенность в том, что они оформляют исторический сезон.
Главной задачей января станет сохранение ключевых игроков: Артема Довбика, Виктора Цыганкова, Савио, Алеиша Гарсии и остальных. Вокруг этих имен чрезвычайно много трансферных слухов.
Источник подтвердил интерес "Челси" к Довбику, которого хочет лично видеть главный тренер Маурисио Почеттино. Однако Артем сейчас предпочитает оставаться в стороне от обсуждений трансферных вопросов и сфокусирован на своей работе в "Жироне".
Также отмечается, что Довбик очень рад атмосфере в клубе и поэтому еще больше отдается как на тренировках, так и в игре.
Сейчас Артем активно готовится к предстоящему матчу против "Атлетико", который запланирован на 3 января.
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