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Челси нацелился на Довбика — готовится новый трансфер

30 декабря 2023 12:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Челси нацелился на Довбика — готовится новый трансфер
Форвард "Жироны" Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У футболиста сборной Украины и испанской "Жироны" Артема Довбика появился очередной покупатель. "Челси" хочет перевести форварда в Лондон.

По информации издания The Sun, Довбик настолько сильно впечатлил руководство "Челси", что именно украинца сделали главной целью на трансферное окно.

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По информации источника, скауты "Челси" сейчас активно следят за выступлениями украинского нападающего.

При этом интерес к украинскому нападающему лично проявляет главный тренер Маурисио Почеттино, который остался впечатлен физическими данными Довбика — 188 см.

Очевидно, что украинец сильнее Армандо Бройи и может составить конкуренцию Николасу Джексону. У команды появится вариативность, когда против одних команд сможет играть быстроногий Джексон, а с другими такой физически одаренный Довбик.

Отметим, что в "Челси" хотят купить Довбика в начале января, поскольку Джексон вскоре поедет с Сенегалом на Кубок африканских наций и команда останется только с Броей.

В "Челси" планируют, что осуществить трансфер им поможет Михаил Мудрик, ведь у них с Довбиком один агент.

Также известно, что с украинцем, которого хотят купить за 45 млн евро, планируют подписать контракт до 2028 года.

В текущем сезоне Довбик в 17 матчах Ла Лиги забил 11 мячей, сделал четыре асиста.

Напомним, "Барселона" в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера "Жироны".

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