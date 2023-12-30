Челси нацелился на Довбика — готовится новый трансфер

Форвард "Жироны" Артем Довбик. Фото: "Жирона"

У футболиста сборной Украины и испанской "Жироны" Артема Довбика появился очередной покупатель. "Челси" хочет перевести форварда в Лондон.

По информации издания The Sun, Довбик настолько сильно впечатлил руководство "Челси", что именно украинца сделали главной целью на трансферное окно.

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Dovbyk grabs La Liga goal # 1️⃣1️⃣ of the season!!!



The machine strikes again!



He opens the scoring for Girona from the spot!



They lead v Real Betis 1-0 just before HT pic.twitter.com/vAbEpSBdx2 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 21, 2023

Довбик будет играть в "Челси"

По информации источника, скауты "Челси" сейчас активно следят за выступлениями украинского нападающего.

При этом интерес к украинскому нападающему лично проявляет главный тренер Маурисио Почеттино, который остался впечатлен физическими данными Довбика — 188 см.

Очевидно, что украинец сильнее Армандо Бройи и может составить конкуренцию Николасу Джексону. У команды появится вариативность, когда против одних команд сможет играть быстроногий Джексон, а с другими такой физически одаренный Довбик.

Отметим, что в "Челси" хотят купить Довбика в начале января, поскольку Джексон вскоре поедет с Сенегалом на Кубок африканских наций и команда останется только с Броей.

В "Челси" планируют, что осуществить трансфер им поможет Михаил Мудрик, ведь у них с Довбиком один агент.

Также известно, что с украинцем, которого хотят купить за 45 млн евро, планируют подписать контракт до 2028 года.

В текущем сезоне Довбик в 17 матчах Ла Лиги забил 11 мячей, сделал четыре асиста.

Напомним, "Барселона" в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера "Жироны".

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