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Челсі націлився на Довбика — готується новий трансфер

30 грудня 2023 12:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Челсі націлився на Довбика — готується новий трансфер
Форвард "Жирони" Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У футболіста збірної України та іспанської "Жирони" Артема Довбика з'явився ще один потенційний покупець. "Челсі" хоче перевезти форварда до Лондона.

За інформацією видання The Sun, Довбик настільки сильно вразив керівництво "Челсі", що саме українця зробили головною метою трансферного вікна.

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За інформацією джерела, скаути "Челсі" зараз активно стежать за виступами українського нападника.

При цьому інтерес до українського форварда особисто виявляє головний тренер Маурісіо Почеттіно, який залишився враженим фізичними даними Довбика — 188 см.

Очевидно, що українець сильніший за Армандо Брою і може скласти конкуренцію Ніколасу Джексону. У команди з'явиться варіативність, коли проти одних команд зможе грати швидконогий Джексон, а з іншими такий фізично обдарований Довбик.

Зазначимо, що у "Челсі" хочуть купити Довбика на початку січня, оскільки Джексон незабаром поїде з Сенегалом на Кубок африканських націй і команда залишиться лише з Броєю.

У "Челсі" планують, що здійснити трансфер їм допоможе Михайло Мудрик, адже у них з Довбиком один агент.

Також відомо, що з українцем, якого хочуть купити за 45 млн євро, планують підписати контракт до 2028 року.

У поточному сезоні Довбик у 17 матчах Ла Ліги забив 11 м'ячів, зробив чотири асисти.

Нагадаємо, "Барселона" у січні зробить усе можливе, щоб підписати лідера "Жирони".

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"Жирона" найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ.

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