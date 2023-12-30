Челсі націлився на Довбика — готується новий трансфер

Форвард "Жирони" Артем Довбик. Фото: "Жирона"

У футболіста збірної України та іспанської "Жирони" Артема Довбика з'явився ще один потенційний покупець. "Челсі" хоче перевезти форварда до Лондона.

За інформацією видання The Sun, Довбик настільки сильно вразив керівництво "Челсі", що саме українця зробили головною метою трансферного вікна.

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Dovbyk grabs La Liga goal # 1️⃣1️⃣ of the season!!!



The machine strikes again!



He opens the scoring for Girona від spot!



They lead v Real Betis 1-0 just before HT pic.twitter.com/vAbEpSBdx2 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 21, 2023

Довбик гратиме у "Челсі"

За інформацією джерела, скаути "Челсі" зараз активно стежать за виступами українського нападника.

При цьому інтерес до українського форварда особисто виявляє головний тренер Маурісіо Почеттіно, який залишився враженим фізичними даними Довбика — 188 см.

Очевидно, що українець сильніший за Армандо Брою і може скласти конкуренцію Ніколасу Джексону. У команди з'явиться варіативність, коли проти одних команд зможе грати швидконогий Джексон, а з іншими такий фізично обдарований Довбик.

Зазначимо, що у "Челсі" хочуть купити Довбика на початку січня, оскільки Джексон незабаром поїде з Сенегалом на Кубок африканських націй і команда залишиться лише з Броєю.

У "Челсі" планують, що здійснити трансфер їм допоможе Михайло Мудрик, адже у них з Довбиком один агент.

Також відомо, що з українцем, якого хочуть купити за 45 млн євро, планують підписати контракт до 2028 року.

У поточному сезоні Довбик у 17 матчах Ла Ліги забив 11 м'ячів, зробив чотири асисти.

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