Джерела розповіли, чи готовий Довбик взимку перейти до Челсі

Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/gironafc/

В іспанській "Жироні" розуміють, що їм доведеться боротися не лише на футбольному полі. Конкуренти та багаті клуби з Європи спробують розтягнути команду.

Тому каталонці сподіваються зберегти свій склад до кінця сезону, повідомив портал AS.

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Dovbyk grabs La Liga goal # 1️⃣1️⃣ of the season!!!



The machine strikes again!



He opens the scoring for Girona від spot!



They lead v Real Betis 1-0 just before HT pic.twitter.com/vAbEpSBdx2 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 21, 2023

Як справи з Довбиком і "Челсі"

На цю мить у роботі функціонерів і тренерського штабу "Жирони" панує атмосфера спокою, адже вони розуміють, що їх чекає інтенсивний січень. Основну роль у збереженні спокою відіграло керівництво команди, яке передає гравцям упевненість у тому, що вони оформлюють історичний сезон.

Головним завданням січня стане збереження ключових гравців: Артема Довбика, Віктора Циганкова, Савіо, Алеїша Гарсії та інших. Навколо цих імен дуже багато трансферних чуток.

Джерело підтвердило інтерес "Челсі" до Довбика, якого хоче особисто бачити головний тренер Маурісіо Почеттіно. Проте Артем зараз вважає за краще залишатися осторонь обговорень трансферних питань і сфокусований на своїй роботі в "Жироні".

Також зазначається, що Довбик дуже радий атмосфері у клубі й тому ще більше віддається як на тренуваннях, так і у грі.

Наразі Артем активно готується до майбутнього матчу проти "Атлетіко", який заплановано на 3 січня.

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