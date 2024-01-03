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Джерела розповіли, чи готовий Довбик взимку перейти до Челсі

3 січня 2024 16:45
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Агабекян Карен
редактор
Джерела розповіли, чи готовий Довбик взимку перейти до Челсі
Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/gironafc/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В іспанській "Жироні" розуміють, що їм доведеться боротися не лише на футбольному полі. Конкуренти та багаті клуби з Європи спробують розтягнути команду.

Тому каталонці сподіваються зберегти свій склад до кінця сезону, повідомив портал AS.

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Як справи з Довбиком і "Челсі"

На цю мить у роботі функціонерів і тренерського штабу "Жирони" панує атмосфера спокою, адже вони розуміють, що їх чекає інтенсивний січень. Основну роль у збереженні спокою відіграло керівництво команди, яке передає гравцям упевненість у тому, що вони оформлюють історичний сезон.

Головним завданням січня стане збереження ключових гравців: Артема Довбика, Віктора Циганкова, Савіо, Алеїша Гарсії та інших. Навколо цих імен дуже багато трансферних чуток.

Джерело підтвердило інтерес "Челсі" до Довбика, якого хоче особисто бачити головний тренер Маурісіо Почеттіно. Проте Артем зараз вважає за краще залишатися осторонь обговорень трансферних питань і сфокусований на своїй роботі в "Жироні".

Також зазначається, що Довбик дуже радий атмосфері у клубі й тому ще більше віддається як на тренуваннях, так і у грі.

Наразі Артем активно готується до майбутнього матчу проти "Атлетіко", який заплановано на 3 січня.

Нагадаємо, Мудрик близький до переходу до відомого італійського клубу.

Лідер "Жирони" отримає місце у складі "Манчестер Сіті".

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