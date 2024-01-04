Довбик може піти з Жирони, але є важливий нюанс

Довбик у матчі проти "Барселони". Фото: REUTERS/Albert Gea

Форвард збірної України Артем Довбик залишається одним із лідерів іспанської "Жирони". Їм цікавляться гранди одразу з кількох європейських чемпіонатів.

Агент футболіста розповів, коли українець зможе перейти до сильнішої команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес Україна".

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У центральному матчі 19-го туру іспанської Ла-Ліги Артем Довбик зробив результативну передачу та допоміг "Жироні" перемогти мадридський "Атлетіко". Українець став лідером сезону з результативних дій серед усіх футболістів у чемпіонаті Іспанії.

Коли Довбик піде з "Жирони"

Агент 26-річного форварда Олексій Люндовський нагадав про те, що Артем Довбик пов'язаний із "Жироною" контрактом терміном до літа 2028-го року. І в зимове трансферне вікно-2024 лідер "Жирони" точно не мінятиме клуб.

Довбик та Циганков святкують гол. Фото: REUTERS/Albert Gea

Згідно із заявою агента, цього сезону Артем Довбик захищав кольори двох клубів, включаючи "Дніпро-1". Це означає, що, як мінімум, до літа він не зможе підписати контракт з іншою командою. Хоча Люндовський підтвердив, що у послугах Довбика зацікавлені топклуби Європи.

У 18 матчах Ла-Ліги Артем Довбик забив 11 голів та зробив п'ять результативних передач. "Жирона" посідає друге місце у турнірній таблиці. Вона набрала стільки ж очок, як і мадридський "Реал".

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