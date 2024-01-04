Анчелотті розкритикував Луніна за матч із Мальоркою

Карло Анчелотті під час матчу з "Мальоркою". Фото: REUTERS/Juan Medina

Український голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін, хоч не зробив жодного сейву в матчі з "Мальоркою", але не пропустив. Для воротаря це була п'ята "суха" гра.

За інформацією DefensaCentral, у роздягальні після матчу головний тренер "Реала" Карло Анчелотті розкритикував українця.

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Андрій Лунін перед грою з "Мальоркою". Фото: REUTERS/Juan Medina

У чому проблема Луніна

Під час матчу Лунін та бразильський форвард Родріго заробили жовті картки за розмови. Анчелотті був розлючений через це й провів із гравцями профілактичну бесіду.

"Нам не можна просто так отримувати ці жовті картки. Мені не подобається, що вони отримали їх за розмови", — сказав Анчелотті.

Зазначимо, що Лунін у поточному сезоні зіграв за "Реал" у десяти матчах, у яких пропустив шість голів та п'ять із них відстояв на нуль. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 8 млн євро.

У поточному сезоні чемпіонату Іспанії "Реал" лідирує в турнірній таблиці, але "Жирону", яка йде другою, випереджає лише за додатковими показниками.

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