Лунин провел сухой матч, а Реал обыграл Мальорку

Рюдигер празднует забитый мяч. Фото: REUTERS/Juan Medina

В рамках 19-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" дома сыграл с "Мальоркой". С первых минут игры вышел на поле украинец Андрей Лунин.

Игра завершилась победой "Реала" со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Для хозяев игра оказалась очнь тяжелой и нервной. Проблемы у "Реала" возникали возле чужих ворот, где соперник выставил "автобус".

Мадридцы полтора тайма бились как рыба об лед, пока не заработали во второй половине игры угловой. После него Рюдигер головой прошил Райковича — 1:0.

Как бы "Мальорка" не хотела отыграться, но такого шанса им не предоставили. При этом мадридцы сами могли сделать счет 2:0.

Украинский вратарь "Реала" Лунин провел 90 минут на поле и авторитетный портал WhoScored поставил оценку 6.4 — самый низкий бал в стартовом составе клуба. Настолько небольшая оценка была связана с отсутствием работы у Андрея и его желтой карточкой.

Отметим, что для Лунина это пятый сухой матч из десяти за "Реал".

"Реал" — "Мальорка" — 1:0

Гол: Рюдигер, 78.

"Реал": Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Фран Гарсия, Модрич (Себальос, 86), Кроос (Хоселу, 67), Вальверде, Беллингем, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 60), Родриго (Васкес, 86).

"Мальорка": Райкович, Маффео, Настасич, Раильо, Гонсалес, ван дер Хейден (Тони Лато, 46), Санчес (Ндиайе, 83), Дани Родригес (Дардер, 73), Морланес (Маскарель, 73), Саму Кошта, Ларин (Пратс, 73).

Предупреждения: ван дер Хейден, 1, Родриго, 35, Лунин, 45, Настасич, 61, Маффео, 70.

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