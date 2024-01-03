Лунин попал в стартовый состав Реала на матч с Мальоркой
3 января мадридский "Реал" в рамках девятнадцатого тура чемпионата Испании принимает "Мальорку". С первых минут сыграет украинский голкипер Андрей Лунин.
Именно украинец значится в опубликованном пресс-службой клуба стартовом составе.
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 3, 2024
🆚 @RCD_Mallorca@UnicajaBanco | #RealMadridRCDMallorca pic.twitter.com/usaHjky2fx
Лунин в старте
О том, что сыграет именно Лунин сообщалось несколько дней назад, поскольку у Кепы Аррисабалаги было недомогание после рождественских каникул. При этом испанец оказался на скамейке запасных на матч с "Мальоркой".
Стартовый состав "Реала": Лунин, Карвахаль, Фран Гарсия, Рюдигер, Валверде, Чуамени, Кроос, Беллингем, Модрич, Винисиус Жуниор, Родриго.
Запасные: Кепа, Фран Гонсалес, Хоселу, Лукас, Себальос, Браим Диас, Арда Гюлер, Нико Пас, Каррилльо.
Отметим, что для Лунина в нынешнем сезоне это десятый матч. При этом у Андрея четыре сухих игры и шесть пропущенных мячей.
Матч "Реал" — "Мальорка" начнется в 20:15 по киевскому времени.
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