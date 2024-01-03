Лунін потрапив до стартового складу Реалу на матч із Мальоркою

Андрій Лунін аплодує вболівальникам "Реалу". Фото: instagram.com/rmapictures

3 січня мадридський "Реал" у рамках дев'ятнадцятого туру чемпіонату Іспанії приймає "Мальорку". Із перших хвилин зіграє український голкіпер Андрій Лунін.

Саме українець значиться в опублікованому пресслужбою клубу стартовому складі.

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Лунін у старті

Про те, що зіграє саме Лунін, повідомлялося кілька днів тому, оскільки у Кепи Аррісабалаги було нездужання після різдвяних канікул. При цьому іспанець опинився на лаві запасних на матч із "Мальоркою".

Стартовий склад "Реала": Лунін, Карвахаль, Фран Гарсія, Рюдігер, Валверде, Чуамені, Кроос, Беллінгем, Модріч, Вінісіус Жуніор, Родріго.

Запасні: Кепа, Фран Гонсалес, Хосел, Лукас, Себальос, Браїм Діас, Арда Гюлер, Ніко Пас, Каррільо.

Зазначимо, що для Луніна цього сезону це десятий матч. При цьому в Андрія чотири сухі ігри та шість пропущених м'ячів.

Матч "Реал" — "Мальорка" розпочнеться о 20:15 за київським часом.

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