Лунін провів сухий матч, а Реал обіграв Мальорку

Рюдігер святкує забитий м'яч. Фото: REUTERS/Juan Medina

У рамках 19-го туру чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" вдома зіграв із "Мальоркою". З перших хвилин гри вийшов на поле українець Андрій Лунін.

Гра завершилася перемогою "Реала" з рахунком 1:0, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Для господарів гра виявилася дуже важкою і нервовою. Проблеми у "Реала" виникали біля чужих воріт, де суперник виставив "автобус".

Мадридці півтора тайму билися як риба об лід, поки не заробили у другій половині гри кутовий. Після нього Рюдігер головою прошив Райковича — 1:0.

Як би "Мальорка" не хотіла відігратися, але такого шансу їм не надали. При цьому мадридці самі могли зробити рахунок 2:0.

Український воротар "Реала" Лунін провів 90 хвилин на полі та авторитетний портал WhoScored поставив оцінку 6.4 — найнижчий бал у стартовому складі клубу. Така невелика оцінка була пов'язана з відсутністю роботи у Андрія та його жовтою карткою.

Зазначимо, що для Луніна це п'ятий сухий матч із десяти за "Реал".

"Реал" — "Мальорка" — 1:0

Гол: Рюдігер, 78.

"Реал": Лунін, Карвахаль, Рюдігер, Тчуамені, Фран Гарсія, Модріч (Себальос, 86), Кроос (Хоселу, 67), Вальверде, Беллінгем, Вінісіус Жуніор (Браїм Діас, 60), Родріго (Васкес, 8).

"Мальорка": Райкович, Маффео, Настасіч, Раїльо, Гонсалес, ван дер Хейден (Тоні Лато, 46), Санчес (Ндіайє, 83), Дані Родрігес (Дардер, 73), Морланес (Маскарель, 73), Саму Кошта, Ларин (Пратс, 73).

Попередження: ван дер Хейден, 1, Родріго, 35, Лунін, 45, Настасіч, 61, Маффео, 70.

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