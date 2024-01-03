Лунін провів сухий матч, а Реал обіграв Мальорку
У рамках 19-го туру чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" вдома зіграв із "Мальоркою". З перших хвилин гри вийшов на поле українець Андрій Лунін.
Гра завершилася перемогою "Реала" з рахунком 1:0, повідомляє портал Новини.LIVE.
Rudiger GOAL- MR.RED (@MrRedOG) January 3, 2024
HE SCORES REAL MADRID'S FIRST GOAL OF 2024 #RealMadridRCDMallorca #RealMadrid #LaLiga pic.twitter.com/UOQ4haiFjz
Як пройшов матч "Реал" — "Мальорка"
Для господарів гра виявилася дуже важкою і нервовою. Проблеми у "Реала" виникали біля чужих воріт, де суперник виставив "автобус".
Мадридці півтора тайму билися як риба об лід, поки не заробили у другій половині гри кутовий. Після нього Рюдігер головою прошив Райковича — 1:0.
Як би "Мальорка" не хотіла відігратися, але такого шансу їм не надали. При цьому мадридці самі могли зробити рахунок 2:0.
Український воротар "Реала" Лунін провів 90 хвилин на полі та авторитетний портал WhoScored поставив оцінку 6.4 — найнижчий бал у стартовому складі клубу. Така невелика оцінка була пов'язана з відсутністю роботи у Андрія та його жовтою карткою.
Зазначимо, що для Луніна це п'ятий сухий матч із десяти за "Реал".
"Реал" — "Мальорка" — 1:0
Гол: Рюдігер, 78.
"Реал": Лунін, Карвахаль, Рюдігер, Тчуамені, Фран Гарсія, Модріч (Себальос, 86), Кроос (Хоселу, 67), Вальверде, Беллінгем, Вінісіус Жуніор (Браїм Діас, 60), Родріго (Васкес, 8).
"Мальорка": Райкович, Маффео, Настасіч, Раїльо, Гонсалес, ван дер Хейден (Тоні Лато, 46), Санчес (Ндіайє, 83), Дані Родрігес (Дардер, 73), Морланес (Маскарель, 73), Саму Кошта, Ларин (Пратс, 73).
Попередження: ван дер Хейден, 1, Родріго, 35, Лунін, 45, Настасіч, 61, Маффео, 70.
Нагадаємо, Мудрік близький до переходу до відомого італійського клубу.
Лідер "Жирони" отримає місце у складі "Манчестер Сіті".
Ексгравець "Динамо" та збірної України близький до переходу до чемпіонату Англії.
"Баварія" придбає зіркового форварда в пару до Кейна.
Ломаченко може завершити кар'єру вже найближчим часом.
"ПСЖ" різко відповів "Ліверпулю" щодо Мбаппе.
Читайте Новини.LIVE!