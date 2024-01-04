Анчелотти раскритиковал Лунина за матч с Мальоркой
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, хоть не сделал ни одного сейва в матче с "Мальоркой", но не пропускал. Для вратаря это была пятая "сухая" игра.
По информации DefensaCentral, в раздевалке после матча главный тренер "Реала" Карло Анчелотти раскритиковал украинца.
В чем проблема Лунина
В ходе матча Лунин и бразильский форвард Родриго заработали желтые карточки за разговоры. Анчелотти был взбешен из-за них и провел с игроками профилактическую беседу.
"Нам нельзя просто так получать эти желтые карточки. Мне не нравится, что они получили их за разговоры", — сказал Анчелотти.
Отметим, что Лунин в текущем сезоне сыграл за "Реал" в десяти матчах, в которых пропустил шесть голов и пять из них отстоял на ноль. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 8 млн евро.
В текущем сезоне чемпионата Испании "Реал" лидирует в турнирной таблице, но идущую второй "Жирону" опережает лишь по дополнительным показателям.
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