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Динамо готовит трансфер, который поможет в борьбе за трофеи

5 января 2024 10:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо готовит трансфер, который поможет в борьбе за трофеи
Шовковский наблюдает за тренировкой киевской команды. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство киевского "Динамо" согласовало с тренерским штабом команды первый трансфер этого года. Речь идет об универсальном бразильском защитнике. 

"Динамо" попробует подписать Элитона, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Dynamo.Kiev.ua

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Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский понимает необходимость усиления состава для того, чтобы команда продолжила бороться за чемпионский титул в украинской Премьер-лиге (УПЛ). Первым новичком "Динамо" может стать бразильский защитник, который способен сыграть как на флангах, так и в центре обороны. 

Элитон
Элитон в Париже. Фото: instagram.com/helitao__/

Кто такой Элитон 

Футболист болгарского "ЦСКА 1948" переехал в Европу только в 2021 году. Его ориентировочная трансферная стоимость не превышает 300 тысяч евро. Сейчас 28-летний футболист защищает цвета столичного болгарского клуба, который идет на пятом месте в турнирной таблице. Защитник сыграл в этом сезоне 17 поединков, в которых забил два мяча. 

На Элитона претендует и турецкий "Гезтеп". Тренером этой команды является болгарин Станимир Стоилов, который прекрасно знаком с возможностями бразильского защитника. 

В пользу "Динамо" говорит то, что киевская команда выступает в элитном дивизионе своей страны. Но при этом турки готовы заплатить за игрока больше, чем украинцы. 

Контракт Элитона с "ЦСКА 1948" истекает в конце текущего сезона. 

Напомним, "Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер. 

"Жирона" готовит звездный трансфер ради победы в Ла Лиге.

Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

Милевский назвал самого неприятного соперника за всю свою карьеру. 

Игрок "Реала" до сих пор не вышел на поле несмотря на трансфер в клуб четыре года назад.

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