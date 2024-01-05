Динамо готовит трансфер, который поможет в борьбе за трофеи

Шовковский наблюдает за тренировкой киевской команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" согласовало с тренерским штабом команды первый трансфер этого года. Речь идет об универсальном бразильском защитнике.

"Динамо" попробует подписать Элитона, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Dynamo.Kiev.ua.

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Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский понимает необходимость усиления состава для того, чтобы команда продолжила бороться за чемпионский титул в украинской Премьер-лиге (УПЛ). Первым новичком "Динамо" может стать бразильский защитник, который способен сыграть как на флангах, так и в центре обороны.

Элитон в Париже. Фото: instagram.com/helitao__/

Кто такой Элитон

Футболист болгарского "ЦСКА 1948" переехал в Европу только в 2021 году. Его ориентировочная трансферная стоимость не превышает 300 тысяч евро. Сейчас 28-летний футболист защищает цвета столичного болгарского клуба, который идет на пятом месте в турнирной таблице. Защитник сыграл в этом сезоне 17 поединков, в которых забил два мяча.

На Элитона претендует и турецкий "Гезтеп". Тренером этой команды является болгарин Станимир Стоилов, который прекрасно знаком с возможностями бразильского защитника.

В пользу "Динамо" говорит то, что киевская команда выступает в элитном дивизионе своей страны. Но при этом турки готовы заплатить за игрока больше, чем украинцы.

Контракт Элитона с "ЦСКА 1948" истекает в конце текущего сезона.

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