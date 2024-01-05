Динамо готує трансфер, який допоможе у боротьбі за трофеї
Керівництво київського "Динамо" погодило з тренерським штабом команди перший цьогорічний трансфер. Йдеться про універсального бразильського захисника.
"Динамо" спробує підписати Елітона, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Dynamo.Kiev.ua.
Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський розуміє необхідність посилення складу для того, щоби команда продовжила боротися за чемпіонський титул в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). Першим новачком "Динамо" може стати бразильський захисник, який спроможний зіграти як на флангах, так і в центрі оборони.
Хто такий Елітон
Футболіст болгарського "ЦСКА 1948" переїхав до Європи лише 2021 року. Його орієнтовна трансферна вартість не перевищує 300 тисяч євро. Наразі 28-річний футболіст захищає кольори столичного болгарського клубу, що йде на п'ятому місці у турнірній таблиці. Захисник зіграв цього сезону 17 поєдинків, у яких забив два м'ячі.
На Елітона претендує і турецький "Гезтеп". Тренером цієї команди є болгарин Станімір Стойлов, який чудово знайомий із можливостями бразильського захисника.
На користь Динамо говорить те, що київська команда виступає в елітному дивізіоні своєї країни. Але при цьому турки готові заплатити за гравця більше за українців.
Контракт Елітона з "ЦСКА 1948" спливає наприкінці поточного сезону.
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