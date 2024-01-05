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Динамо готує трансфер, який допоможе у боротьбі за трофеї

5 січня 2024 10:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо готує трансфер, який допоможе у боротьбі за трофеї
Шовковський спостерігає за тренуванням київської команди. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво київського "Динамо" погодило з тренерським штабом команди перший цьогорічний трансфер. Йдеться про універсального бразильського захисника.

"Динамо" спробує підписати Елітона, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Dynamo.Kiev.ua.

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Елітон
Елітон у Парижі. Фото: instagram.com/helitao__/

Хто такий Елітон

Футболіст болгарського "ЦСКА 1948" переїхав до Європи лише 2021 року. Його орієнтовна трансферна вартість не перевищує 300 тисяч євро. Наразі 28-річний футболіст захищає кольори столичного болгарського клубу, що йде на п'ятому місці у турнірній таблиці. Захисник зіграв цього сезону 17 поєдинків, у яких забив два м'ячі.

На Елітона претендує і турецький "Гезтеп". Тренером цієї команди є болгарин Станімір Стойлов, який чудово знайомий із можливостями бразильського захисника.

На користь Динамо говорить те, що київська команда виступає в елітному дивізіоні своєї країни. Але при цьому турки готові заплатити за гравця більше за українців.

Контракт Елітона з "ЦСКА 1948" спливає наприкінці поточного сезону.

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