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Динамо могло продати лідера до Іспанії — чому не відбувся трансфер

5 січня 2024 13:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо могло продати лідера до Іспанії — чому не відбувся трансфер
Денис Попов отримав червону картку. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної України та київського "Динамо" Денис Попов міг розпочати цей рік у складі одного з іспанських клубів. Столичний клуб не домовився із покупцем про ціну на гравця.

У послугах Попова зацікавлена "Гранада", повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Telegram-канал журналіста Ігоря Бурбаса.

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Денис Попов є вихованцем "Динамо". Цього сезону 24-річний футболіст провів у складі столичної команди дев'ять поєдинків у всіх турнірах, у яких отримав одну червону картку.

Денис Попов
Денис Попов на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Трансфер Попова до Ла-Ліги

В останні роки регулярно з'являються чутки про інтерес до захисника із боку закордонних клубів. Однак цього разу Попов мав реальну можливість перейти в іспанський клуб.

"Гранада" хотіла підписати українського футболіста, який мав допомогти команді навести лад в обороні. Іспанці пропонували за Дениса три мільйони євро, що не задовольнило керівництво київського клубу. Зрештою справа так і не дійшла до офіційної пропозиції.

Замість Дениса Попова "Гранада" орендувала у "Зальцбурга" Каміля Піонтковського. Команда Александера Медіни за підсумками 19 турів займає передостаннє місце у турнірній таблиці.

Нагадаємо, "Динамо" готує трансфер, який допоможе у боротьбі за трофеї.

"Шахтар" знайшов заміну Судакову та готує трансфер. 

"Жирона" готує зірковий трансфер заради перемоги у Ла-Лізі.

Мудрик близький до переходу у відомий італійський клуб.

Гравець "Реала" досі не вийшов на поле попри трансфер до клубу чотири роки тому.

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