Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Динамо могло продать лидера в Испанию — почему не состоялся трансфер arrow

Динамо могло продать лидера в Испанию — почему не состоялся трансфер

5 января 2024 13:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо могло продать лидера в Испанию — почему не состоялся трансфер
Денис Попов получил красную карточку. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Денис Попов мог начать этот год в составе одного из испанских клубов. Столичный клуб не договорился с покупателем о цене на игрока. 

В услугах Попова заинтересована "Гранада", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал журналиста Игоря Бурбаса. 

Читайте также:

Денис Попов является воспитанником "Динамо". В текущем сезоне 24-летний футболист провел в составе столичной команды девять поединков во всех турнирах, в которых получил одну красную карточку. 

Денис Попов
Денис Попов на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Трансфер Попова в Ла Лигу 

В последние годы регулярно появляются слухи об интересе к защитнику со стороны зарубежных клубов. Однако на этот раз у Попова была реальная возможность перейти в испанский клуб. 

"Гранада" хотела подписать украинского футболиста, который должен был помочь команде навести порядок в обороне. Испанцы предлагали за Дениса три миллиона евро, что не удовлетворило руководство киевского клуба. В итоге дело так и не дошло до официального предложения. 

Вместо Дениса Попова "Гранада" арендовала у "Зальцбурга" Камиля Пионтковского. Команда Александера Медины по итогам 19 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице. 

Напомним,"Динамо" готовит трансфер, который поможет в борьбе за трофеи. 

"Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер. 

"Жирона" готовит звездный трансфер ради победы в Ла Лиге.

Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

Игрок "Реала" до сих пор не вышел на поле несмотря на трансфер в клуб четыре года назад.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

Актуальное по теме