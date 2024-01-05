Динамо могло продать лидера в Испанию — почему не состоялся трансфер
Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Денис Попов мог начать этот год в составе одного из испанских клубов. Столичный клуб не договорился с покупателем о цене на игрока.
В услугах Попова заинтересована "Гранада", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал журналиста Игоря Бурбаса.
Денис Попов является воспитанником "Динамо". В текущем сезоне 24-летний футболист провел в составе столичной команды девять поединков во всех турнирах, в которых получил одну красную карточку.
Трансфер Попова в Ла Лигу
В последние годы регулярно появляются слухи об интересе к защитнику со стороны зарубежных клубов. Однако на этот раз у Попова была реальная возможность перейти в испанский клуб.
"Гранада" хотела подписать украинского футболиста, который должен был помочь команде навести порядок в обороне. Испанцы предлагали за Дениса три миллиона евро, что не удовлетворило руководство киевского клуба. В итоге дело так и не дошло до официального предложения.
Вместо Дениса Попова "Гранада" арендовала у "Зальцбурга" Камиля Пионтковского. Команда Александера Медины по итогам 19 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
Напомним,"Динамо" готовит трансфер, который поможет в борьбе за трофеи.
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