Динамо могло продать лидера в Испанию — почему не состоялся трансфер

Денис Попов получил красную карточку. Фото: пресс-служба "Динамо"

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Денис Попов мог начать этот год в составе одного из испанских клубов. Столичный клуб не договорился с покупателем о цене на игрока.

В услугах Попова заинтересована "Гранада", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал журналиста Игоря Бурбаса.

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Денис Попов является воспитанником "Динамо". В текущем сезоне 24-летний футболист провел в составе столичной команды девять поединков во всех турнирах, в которых получил одну красную карточку.

Денис Попов на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Трансфер Попова в Ла Лигу

В последние годы регулярно появляются слухи об интересе к защитнику со стороны зарубежных клубов. Однако на этот раз у Попова была реальная возможность перейти в испанский клуб.

"Гранада" хотела подписать украинского футболиста, который должен был помочь команде навести порядок в обороне. Испанцы предлагали за Дениса три миллиона евро, что не удовлетворило руководство киевского клуба. В итоге дело так и не дошло до официального предложения.

Вместо Дениса Попова "Гранада" арендовала у "Зальцбурга" Камиля Пионтковского. Команда Александера Медины по итогам 19 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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