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Мбаппе вирішив продовжити кар'єру в Англії

5 січня 2024 17:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе вирішив продовжити кар'єру в Англії
Кіліан Мбаппе святкує гол. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе готовий відмовитися від величезних грошей, щоб залишити "ПСЖ". Йдеться про особливий бонус, який може отримати футболіст.

Мбаппе ухвалив рішення про зміну клубу, повідомляє Le Parisien.

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Влітку 2024 року у Кіліана Мбаппе завершиться термін дії контракту із "ПСЖ". Попри спроби керівництва клубу вмовити форварда укласти нову угоду, француз близький до того, що залишити команду.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе в оточенні суперників. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Куди перейде Мбаппе

Форвард збірної Франції готовий відмовитись від бонусу, який "ПСЖ" готовий йому виплатити за лояльність. Ця сума складає близько 69 млн євро.

Такі бонуси клуб із Парижа виплачує своєму лідеру практично щороку. Наприклад, минулого літа Мбаппе отримав від "ПСЖ" 80 млн євро. Це переконало француза залишитися в команді ще на рік та допомогти Луїсу Енріке освоїтися на посаді нового головного тренера парижан.

За інформацією журналістів, капітан збірної Франції може підписати попередню угоду з новим клубом. "Ліверпуль" сподівається скористатися ситуацією. Останнім часом саме англійський клуб є фаворитом у боротьбі за Кіліана, і представники Мбаппе вже спілкуються у керівництві "червоних".

Нагадаємо, "Динамо" готує трансфер, який допоможе у боротьбі за трофеї.

"Шахтар" знайшов заміну Судакову та готує трансфер. 

"Жирона" готує зірковий трансфер заради перемоги у Ла-Лізі.

Мудрик близький до переходу у відомий італійський клуб.

Гравець "Реала" досі не вийшов на поле попри трансфер до клубу чотири роки тому.

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