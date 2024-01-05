Мбаппе вирішив продовжити кар'єру в Англії

Кіліан Мбаппе святкує гол. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе готовий відмовитися від величезних грошей, щоб залишити "ПСЖ". Йдеться про особливий бонус, який може отримати футболіст.

Мбаппе ухвалив рішення про зміну клубу, повідомляє Le Parisien.

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Влітку 2024 року у Кіліана Мбаппе завершиться термін дії контракту із "ПСЖ". Попри спроби керівництва клубу вмовити форварда укласти нову угоду, француз близький до того, що залишити команду.

Кіліан Мбаппе в оточенні суперників. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Куди перейде Мбаппе

Форвард збірної Франції готовий відмовитись від бонусу, який "ПСЖ" готовий йому виплатити за лояльність. Ця сума складає близько 69 млн євро.

Такі бонуси клуб із Парижа виплачує своєму лідеру практично щороку. Наприклад, минулого літа Мбаппе отримав від "ПСЖ" 80 млн євро. Це переконало француза залишитися в команді ще на рік та допомогти Луїсу Енріке освоїтися на посаді нового головного тренера парижан.

За інформацією журналістів, капітан збірної Франції може підписати попередню угоду з новим клубом. "Ліверпуль" сподівається скористатися ситуацією. Останнім часом саме англійський клуб є фаворитом у боротьбі за Кіліана, і представники Мбаппе вже спілкуються у керівництві "червоних".

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