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Мбаппе прокоментував чутки про звільнення з ПСЖ

4 січня 2024 11:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе прокоментував чутки про звільнення з ПСЖ
Кіліан Мбаппе у матчі за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе поділився планами після перемоги "ПСЖ" над "Тулузою" (2:0) у Суперкубку Франції. Лідер столичної команди забив другий гол парижан у матчі.

Мбаппе заявив, що ще не прийняв рішення про звільнення з "ПСЖ", повідомляє Le Parisien.

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Влітку цього року у Кіліана Мбаппе закінчиться термін контракт із "ПСЖ". Футболіст уже кілька місяців відкидає пропозиції керівництва клубу підписати нову угоду. Чутки вже пов'язують гравця з "Ліверпулем" та "Реалом", проте футболіст попросив не поспішати з висновками.

Що сказав Мбаппе

Кіліан підкреслив, що цього сезону виступає з високою мотивацією, проте не уточнив причин цього явища. Французький форвард хоче виграти усі турніри, у яких бере участь "ПСЖ". Він задоволений тим, що команда вже здобула Суперкубок.

Кіліан Мбаппе
Мбаппе під час атаки "ПСЖ". Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

"Я поки не вирішив, де продовжу кар'єру. Вибір досі не зроблено. Але ще минулого літа я уклав угоду з президентом "ПСЖ", завдяки якому клуб не постраждає незалежно від того, що я оберу. Це було важливо і для мене, і для "ПСЖ", — розповів Кіліан Мбаппе.

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