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Мбаппе прокомментировал слухи об уходе из ПСЖ

4 января 2024 11:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе прокомментировал слухи об уходе из ПСЖ
Килиан Мбаппе в матче за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе поделился планами после победы "ПСЖ" над "Тулузой" (2:0) в Суперкубке Франции. Лидер столичной команды забил второй гол парижан в матче. 

Мбаппе заявил, что еще не принял решение об уходе из "ПСЖ", сообщает Le Parisien

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Летом этого года у Килиана Мбаппе закончится срок контракт с "ПСЖ". Футболист уже несколько месяцев отвергает предложения руководства клуба подписать новое соглашение. Слухи уже связывают игрока с "Ливерпулем" и "Реалом", однако футболист попросил не торопиться с выводами. 

Что сказал Мбаппе 

Килиан подчеркнул, что в этом сезоне выступает с высокой мотивацией, однако не уточнил причины этого явления. Французский форвард хочет выиграть все турниры, в которых участвует "ПСЖ". Он доволен тем, что команда уже завоевала Суперкубок. 

Килиан Мбаппе
Мбаппе во время атаки "ПСЖ". Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

"Я пока не решил, где продолжу карьеру. Выбор до сих пор не сделан. Но еще прошлым летом я заключил соглашение с президентом "ПСЖ", благодаря которому клуб не пострадает независимо от того, что я выберу. Это было важно и для меня, и для "ПСЖ", — рассказал Килиан Мбаппе. 

Напомним, "Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер. 

Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

Лидер "Жироны" получит место в составе "Манчестер Сити".

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины близок к переходу в чемпионат Англии. 

"Бавария" купит звездного форварда в пару к Кейну. 

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