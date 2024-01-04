Мбаппе прокомментировал слухи об уходе из ПСЖ

Килиан Мбаппе в матче за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе поделился планами после победы "ПСЖ" над "Тулузой" (2:0) в Суперкубке Франции. Лидер столичной команды забил второй гол парижан в матче.

Мбаппе заявил, что еще не принял решение об уходе из "ПСЖ", сообщает Le Parisien.

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Летом этого года у Килиана Мбаппе закончится срок контракт с "ПСЖ". Футболист уже несколько месяцев отвергает предложения руководства клуба подписать новое соглашение. Слухи уже связывают игрока с "Ливерпулем" и "Реалом", однако футболист попросил не торопиться с выводами.

Что сказал Мбаппе

Килиан подчеркнул, что в этом сезоне выступает с высокой мотивацией, однако не уточнил причины этого явления. Французский форвард хочет выиграть все турниры, в которых участвует "ПСЖ". Он доволен тем, что команда уже завоевала Суперкубок.

Мбаппе во время атаки "ПСЖ". Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

"Я пока не решил, где продолжу карьеру. Выбор до сих пор не сделан. Но еще прошлым летом я заключил соглашение с президентом "ПСЖ", благодаря которому клуб не пострадает независимо от того, что я выберу. Это было важно и для меня, и для "ПСЖ", — рассказал Килиан Мбаппе.

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