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Яремчук может вернуться в Украину — что известно

9 января 2024 08:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Яремчук может вернуться в Украину — что известно
Роман Яремчук празднует забитый гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в украинской Премьер-лиге (УПЛ). "Брюгге" готов продать игрока, на которого не рассчитывает тренерский штаб команды. 

В услугах Яремчука заинтересованы не только украинские, но и зарубежные команды, сообщает Marca

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Карьера Романа Яремчука может резко измениться, поскольку украинский футболист может вернуться в одну из команд УПЛ. Это произойдет в том случае, если "Валенсия" и другие европейские клубы не захотят выкупать его контракт у "Брюгге". 

Роман Яремчук
Роман Яремчук в матче против "Барселоны". Фото: REUTERS/Pablo Morano

Возвращение Яремчука 

Согласно информации испанских журналистов, тренерский штаб "Валенсии" пока не решил, будут ли клуб выкупать контракт украинца. Роман Яремчук уже начал забивать за "летучих мышей", однако Рубен Бараха пока не уверен в целесообразности такой сделки. 

При этом стало известно, что воспитанником львовских "Карпат" и киевского "Динамо" интересуется украинский клуб, название которого пока не оглашается. Контракт Яремчука с "Брюгге" действует до лета 2026-го года, но бельгийцы не заинтересованы в форварде. Также украинцем интересуются в Германии и Португалии. 

Напомним, "Динамо" собирается подписать звездного зарубежного футболиста. 

Известный футболист рассказал о бегстве из Украины и карьере в Венгрии. 

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