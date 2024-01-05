Яремчук установил уникальное достижение в Испании

Роман Яремчук на тренировке. Фото: instagram.com/valenciacf/

Форвард сборной Украины Роман Яремчук окончательно освоился в составе испанской "Валенсии". Он не только забил дебютный гол в составе "летучих мышей", но и стал одним из самых заметных игроков 19-го тура Ла Лиги.

Яремчук впервые в своей карьере оказался в "Команде недели" чемпионата Испании, сообщает портал Новини.LIVE.

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Роман Яремчук стал одним из первых украинских футболистов, которым удалось забить в 2024 году. Уже второго января он открыл счет в матче Ла Лиги, в котором "Валенсия" обыграла дома "Вильярреал" (3:1).

Роман Яремчук празднует гол. Фото: instagram.com/valenciacf/

Достижение Яремчука

Украинец отыграл в том поединке 70 минут. Гол стал для него первым в Ла Лиге и вторым в составе "Валенсии". Достижение Романа не осталось незамеченным испанскими спортивными экспертами.

По итогам 19 тура Роман Яремчук попал в символическую сборную недели по версии статистического портала WhoScored. Украинец получил 8,29 балла. Лучшим игроком тура стал форвард мадридского "Атлетико" Альваро Мората, которому поставили 9,32 балла за хет-трик в игре с "Жироной".

Сборная 19 тура Ла Лиги. Скриншот WhoScored

Достижение Мораты не помогло его команде — "Жирона" забила победный гол в конце матча. Сразу два футболиста каталонской команды оказались в символической сборной 19-го тура. Это голкипер Гассанига и защитник Блинд, который забил в том поединке свой дебютный гол.

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