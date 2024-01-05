Яремчук установив унікальне досягнення в Іспанії

Роман Яремчук під час тренування. Фото: instagram.com/valenciacf/

Форвард збірної України Роман Яремчук остаточно звик до стартового складу іспанської "Валенсії". Він не лише забив дебютний гол у складі "кажанів", але й став одним із найпомітніших гравців 19-го туру Ла-Ліги.

Яремчук уперше у своїй кар'єрі опинився у "Команді тижня" чемпіонату Іспанії, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Роман Яремчук став одним із перших українських футболістів, яким вдалося забити у 2024 році. Вже другого січня він відкрив рахунок у матчі Ла-Ліги, в якому "Валенсія" обіграла вдома "Вільярреал" (3:1).

Роман Яремчук святкує гол. Фото: instagram.com/valenciacf/

Досягнення Яремчука

Українець відіграв у тому поєдинку 70 хвилин. Гол став для нього першим у Ла-Лізі та другим у складі "Валенсії". Досягнення Романа не залишилося непоміченим іспанськими спортивними експертами.

За підсумками 19 туру Роман Яремчук потрапив до символічного збірного тижня за версією статистичного порталу WhoScored. Українець здобув 8,29 бала. Найкращим гравцем туру став форвард мадридського "Атлетіко" Альваро Мората, якому поставили 9,32 бала за хет-трик у грі з "Жироною".

Збірна 19 туру Ла-Ліги. Скриншот WhoScored

Досягнення Морати не допомогло його команді — "Жирона" забила переможний гол наприкінці матчу. Одразу два футболісти каталонської команди опинилися у символічній збірній 19-го туру. Це голкіпер Гассаніга та захисник Блінд, який забив у тому поєдинку свій дебютний гол.

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