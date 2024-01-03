Яремчук зробив заяву після першого голу в Ла-Лізі

Форвард "Валенсії" Роман Яремчук. Фото: instagram.com/r.yaremchuk

У матчі дев'ятнадцятого туру чемпіонату Іспанії свій дебютний гол у турнірі забив український форвард "Валенсії" Роман Яремчук. Нападник розписався у воротах "Вільярреалу" (3:1).

Після гри українець у соцмережах прокоментував свій гол.

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Для Яремчука забитий м'яч став другим у п'ятнадцяти матчах за "кажанів". Раніше він відзначився голом у Кубку Іспанії.

Після завершення гри форвард прокоментував довгоочікуваний момент.

"Футбол — це проклятий наркотик", — написав Яремчук.

Зазначимо, що Яремчук грає в оренді у "Валенсії" до літа 2024 року. При цьому клуб не має функції викупу гравця. Права на футболіста належать бельгійському "Брюгге".

Портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у три млн євро. Цікаво, що у 2021 році Роман коштував на трансферному ринку 17,5 млн євро.

На цю мить у чемпіонаті Іспанії "Валенсія" посідає дев'яте місце, маючи в активі 26 очок.

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