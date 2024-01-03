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Яремчук сделал заявление после первого гола в Ла Лиге

3 января 2024 14:32
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Агабекян Карен
редактор
Яремчук сделал заявление после первого гола в Ла Лиге
Форвард "Валенсии" Роман Яремчук. Фото: instagram.com/r.yaremchuk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче девятнадцатого тура чемпионата Испании свой дебютный гол в турнире забил украинский форвард "Валенсии" Роман Яремчук. Нападающий расписался в воротах "Вильярреала" (3:1).

После игры украинец в соцсетях прокомментировал свой гол.

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Для Яремчука забитый мяч стал вторым в пятнадцати матчах за "летучих мышей". Ранее он отличился голом в Кубке Испании.

После завершения игры форвард прокомментировал долгожданный момент.

"Футбол — это проклятый наркотик", — написал Яремчук.

Отметим, что Яремчук играет в аренде в "Валенсии" до лета 2024 года. При этом у клуба нет функции выкупа игрока. Права на футболиста принадлежат бельгийскому "Брюгге".

Портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в три млн евро. Интересно, что в 2021-м году Роман стоил на трансферном рынке 17,5 млн евро.

На текущий момент в чемпионате Испании "Валенсия" занимает девятое место, имея в активе 26 очков.

Напомним, Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

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Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины близок к переходу в чемпионат Англии. 

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