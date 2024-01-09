Яремчук може повернутися в Україну — що відомо
Форвард збірної України Роман Яремчук може продовжити кар'єру в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). Брюгге готовий продати гравця, на якого не розраховує тренерський штаб команди.
У послугах Яремчука зацікавлені не лише українські, а й закордонні команди, повідомляє Marca.
Кар'єра Романа Яремчука може різко змінитись, оскільки український футболіст може повернутися до однієї з команд УПЛ. Це станеться у тому випадку, якщо "Валенсія" та інші європейські клуби не захочуть викуповувати його контракт у "Брюгге".
Повернення Яремчука
За інформацією іспанських журналістів, тренерський штаб "Валенсії" поки не вирішив, чи клуб викуповуватимуть контракт українця. Роман Яремчук уже почав забивати за "кажанів", проте Рубен Бараха поки не впевнений у доцільності такої угоди.
При цьому стало відомо, що вихованцем львівських "Карпат" та київського "Динамо" цікавиться український клуб, назва якого поки що не оголошується. Контракт Яремчука з "Брюгге" діє до літа 2026 року, але бельгійці не зацікавлені у форварді. Також українцем цікавляться у Німеччині та Португалії.
Нагадаємо, "Динамо" збирається підписати зіркового закордонного футболіста.
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