Яремчук може повернутися в Україну — що відомо

Роман Яремчук святкує забитий гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард збірної України Роман Яремчук може продовжити кар'єру в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). Брюгге готовий продати гравця, на якого не розраховує тренерський штаб команди.

У послугах Яремчука зацікавлені не лише українські, а й закордонні команди, повідомляє Marca.

Читайте також:

Кар'єра Романа Яремчука може різко змінитись, оскільки український футболіст може повернутися до однієї з команд УПЛ. Це станеться у тому випадку, якщо "Валенсія" та інші європейські клуби не захочуть викуповувати його контракт у "Брюгге".

Роман Яремчук у матчі проти "Барселони". Фото: REUTERS/Pablo Morano

Повернення Яремчука

За інформацією іспанських журналістів, тренерський штаб "Валенсії" поки не вирішив, чи клуб викуповуватимуть контракт українця. Роман Яремчук уже почав забивати за "кажанів", проте Рубен Бараха поки не впевнений у доцільності такої угоди.

При цьому стало відомо, що вихованцем львівських "Карпат" та київського "Динамо" цікавиться український клуб, назва якого поки що не оголошується. Контракт Яремчука з "Брюгге" діє до літа 2026 року, але бельгійці не зацікавлені у форварді. Також українцем цікавляться у Німеччині та Португалії.

Нагадаємо, "Динамо" збирається підписати зіркового закордонного футболіста.

Відомий футболіст розповів про втечу з України та кар'єру в Угорщині.

Трубін готується до трансферу у новий клуб — що відомо.