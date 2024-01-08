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Відомий футболіст розповів про втечу з України та кар'єру в Угорщині

8 січня 2024 13:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий футболіст розповів про втечу з України та кар'єру в Угорщині
Михайло Месхі у "Минаї". Фото: instagram.com/michel_meskhi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній футболіст ФК "Минай" Михайло Месхі прокоментував від'їзд з України. Спортсмен залишив країну на початку повномасштабного вторгнення росіян.

Месхі пояснив, як і чому ухвалив складне рішення про еміграцію, повідомляє "Трибуна".

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Михайло Месхі є вихованцем донецького "Металурга". Крім цього, 26-річний футболіст виступав в Україні за "Сталь" з Кам'янського та "Минай". Проте взимку 2022-го гола він виїхав із країни.

Михайло Месхі
Месхі під час атаки. Фото: instagram.com/michel_meskhi/

Як Месхі покинув Україну

У перші години повномасштабної інтервенції росіян в Україну півзахисник "Миная" знаходився неподалік кордону. Йому знадобилося менше ніж година, щоби прибути на паспортний контроль. Месхі встиг виїхати до того, як було оголошено про заборону виїзду для всіх чоловіків.

Футболіст зумів вивезти з України свою родину. Він визнає, що ця тема є дуже болючою для нього. Михайло заявив, що у ті дні думав лише про безпеку своєї сім'ї.

Месхі не мав планів щодо того, куди їхати далі. Його родині дав притулок Данило Рябенко. Цей друг Михайла, який на той час був голкіпером угорської команди "Мезекевешд", за яку раніше грав і сам Месхі. Сім'я Михайла прожила там пів року.

Зараз Михайло Месхі захищає кольори угорського "Кечкемету".

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