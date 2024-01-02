Лідер Миная перейде до Кривбасу

Єгор Твердохліб за сніданком. Фото: instagram.com/e.tverdokhlib22/

Футбольний клуб "Кривбас" із Кривого Рогу планує посилити склад під час зимового трансферного вікна. Команда Юрія Вернидуба завершила перше коло сезону на чолі турнірної таблиці.

"Кривбасу" потрібні новачки, щоб зберегти перше місце в УПЛ, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке ".

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У січні цього року "Кривбас" може підписати щонайменше кілька нових футболістів. Першим посиленням складу команди з Кривого Рогу має стати Єгор Твердохліб. Він може змінити клуб уже цього тижня.

Єгор Твердохліб на тренуванні. Фото: instagram.com/e.tverdokhlib22/

Що відомо про Твердохліб

Молодий 23-річний футболіст "Миная" може зіграти відразу на кількох позиціях у центрі поля. Він є вихованцем вишгородської "Чайки", куди перейшов у юному віці з київського "Динамо".

Єгор Твердохліб також виступав за "Атлет" (Київ) та "Гірник-Спорт" (Плавні). Він перейшов у "Минай" у 2022 році. У поточному сезоні півзахисник зіграв 15 поєдинків, у яких забив два м'ячі та зробив одну результативну передачу.

"Кривбас" може заплатити за Твердохліба близько 400 тисяч євро.

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