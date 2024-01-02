Лидер Миная перейдет в Кривбасс

Егор Твердохлеб за завтраком. Фото: instagram.com/e.tverdokhlib22/

Футбольный клуб "Кривбасс" из Кривого Рога планирует усилить состав во время зимнего трансферного окна. Команда Юрия Вернидуба завершила первый круг сезона во главе турнирной таблицы.

"Кривбассу" нужны новички, чтобы сохранить первое место в УПЛ, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

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В январе этого года "Кривбасс" может подписать как минимум несколько новых футболистов. Первым усилением состава команды из Кривого Рога должен стать Егор Твердохлеб. Он может сменить клуб уже на этой неделе.

Егор Твердохлеб на тренировке. Фото: instagram.com/e.tverdokhlib22/

Что известно про Твердохлеба

Молодой 23-летний футболист "Миная" может сыграть сразу на нескольких позициях в центре поля. Он является воспитанником вышгородской "Чайки", куда перешел в юном возрасте из киевского "Динамо".

Егор Твердохлеб также выступал за "Атлет" (Киев) и "Горняк-Спорт" (Плавны). Он перешел в "Минай" в 2022 году. В текущем сезоне полузащитник сыграл 15 поединков, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

"Кривбасс" может заплатить за Твердохлеба около 400 тысяч евро.

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