Динамо збирається підписати зіркового закордонного футболіста
Керівництво столичного "Динамо" розуміє необхідність посилення складу у боротьбі за чемпіонський титул Прем'єр-ліги (УПЛ). У київському клубі продовжують підбір кандидатів на перехід до команди.
Початківцем "Динамо" може стати аргентинець Іван Тапіа, повідомляє Buenos Aires Times.
Тренерський штаб київського "Динамо" попросив керівництво клубу підписати футболістів на кілька позицій в обороні та середині поля. Столичний клуб розглядає кандидатури як українських футболістів, так і іноземців.
Хто такий Іван Тапіа
Одним із новачків "Динамо" може стати 25-річний універсальний аргентинський півзахисник Іван Тапіа. Вихованець "Барракас Централ" має досвід гри у вищому дивізіоні аргентинського футболу. З початку січня він опинився без клубу. Контракт Тапіа з "Барракасом" закінчився, сторони не змогли домовитися про підписання нової угоди.
У "Динамо" вважають Тапіа перспективним футболістом, за перехід якого не доведеться платити. Однак у київського клубу є конкуренти: на аргентинця також претендують італійська "Фіорентина" та бременський "Вердер". Проблема полягає в тому, що Тапіа побоюється їхати до України, проте клуб готовий переконати гравця у доцільності такого розвитку кар'єри.
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