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Динамо збирається підписати зіркового закордонного футболіста

8 січня 2024 09:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо збирається підписати зіркового закордонного футболіста
Іван Тапіа святкує перемогу. Фото: instagram.com/itapia10_/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво столичного "Динамо" розуміє необхідність посилення складу у боротьбі за чемпіонський титул Прем'єр-ліги (УПЛ). У київському клубі продовжують підбір кандидатів на перехід до команди.

Початківцем "Динамо" може стати аргентинець Іван Тапіа, повідомляє Buenos Aires Times.

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Тренерський штаб київського "Динамо" попросив керівництво клубу підписати футболістів на кілька позицій в обороні та середині поля. Столичний клуб розглядає кандидатури як українських футболістів, так і іноземців.

Іван Тапіа
Іван Тапіа з виграним кубком. Фото: instagram.com/itapia10_/

Хто такий Іван Тапіа

Одним із новачків "Динамо" може стати 25-річний універсальний аргентинський півзахисник Іван Тапіа. Вихованець "Барракас Централ" має досвід гри у вищому дивізіоні аргентинського футболу. З початку січня він опинився без клубу. Контракт Тапіа з "Барракасом" закінчився, сторони не змогли домовитися про підписання нової угоди.

У "Динамо" вважають Тапіа перспективним футболістом, за перехід якого не доведеться платити. Однак у київського клубу є конкуренти: на аргентинця також претендують італійська "Фіорентина" та бременський "Вердер". Проблема полягає в тому, що Тапіа побоюється їхати до України, проте клуб готовий переконати гравця у доцільності такого розвитку кар'єри.

Нагадаємо, Трубін готується до трансферу у новий клуб — що відомо. 

"Ворскла" визначилась із головним тренером.

Мбаппе вирішив продовжити кар'єру в Англії. 

"Динамо" готує трансфер, який допоможе у боротьбі за трофеї.

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