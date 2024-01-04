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Ворскла визначилась із головним тренером

4 січня 2024 15:07
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Агабекян Карен
редактор
Ворскла визначилась із головним тренером
Гравці "Ворскли". Фото: "Ворскла"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Полтавська "Ворскла" після розірвання контракту з головним тренером Віктором Скрипником нарешті визначилась із його заміною. Керівництво клубу взяли спеціаліста зі своєї системи.

За інформацією ТаТоТаке, клуб невдовзі очолить легендарний колишній воротар "Ворскли" Сергій Долганський.

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Сергій Долганський. Фото: "Ворскла"

Що відомо про призначення нового тренера

За інформацією від джерела, в клубі провели консультації між президентом Констянтином Живаго та менеджментом.

Долганському дали час очолити команду до кінця сезону, після чого приймуть рішення про подальшу співпрацю.

Журналісти додали, що невдовзі оголосять про призначення та представлять новий тренерський штаб.

Долганський раніше працював в клубі тренером воротарів й саме при ньому вийшли на новий рівень Дмитро Різник та Павло Ісенко.

Також джерело підтвердило, що на посаду головного тренера також розглядали білоруса Олександра Хацкевича.

Зазначимо, що після 17 турів Української прем’єр-ліги "Ворскла" посідає сьоме місце в турнірній таблиці.

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