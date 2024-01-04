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Ворскла определилась с главным тренером

4 января 2024 15:07
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Агабекян Карен
редактор
Ворскла определилась с главным тренером
Игроки "Ворсклы". Фото: "Ворскла"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Полтавская "Ворскла" после расторжения контракта с главным тренером Виктором Скрипником наконец-то определилась с его заменой. Руководство клуба назначат специалиста из своей системы.

По информации ТаТоТаке, клуб вскоре возглавит легендарный бывший вратарь "Ворсклы" Сергей Долганский.

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Сергей Долганский. Фото: "Ворскла"

Что известно о назначении нового тренера

По информации источника, в клубе провели консультации между президентом Константином Живаго и менеджментом.

Долганскому дали время возглавить команду до конца сезона, после чего примут решение о дальнейшем сотрудничестве.

Журналисты добавили, что вскоре объявят о назначении и представят новый тренерский штаб.

Долганский ранее работал в клубе тренером вратарей и именно при нем вышли на новый уровень Дмитрий Ризнык и Павел Исенко.

Также источник подтвердил, что на должность главного тренера также рассматривали белоруса Александра Хацкевича.

Отметим, что после 17-ти туров Украинской премьер-лиги "Ворскла" занимает седьмое место в турнирной таблице.

Напомним, "Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер.

Довбик может уйти из "Жироны", но есть важный нюанс.

Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб.

Лидер "Жироны" получит место в составе "Манчестер Сити".

"Бавария" купит звездного форварда в пару к Кейну.

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