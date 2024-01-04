Ворскла определилась с главным тренером
Полтавская "Ворскла" после расторжения контракта с главным тренером Виктором Скрипником наконец-то определилась с его заменой. Руководство клуба назначат специалиста из своей системы.
По информации ТаТоТаке, клуб вскоре возглавит легендарный бывший вратарь "Ворсклы" Сергей Долганский.
Что известно о назначении нового тренера
По информации источника, в клубе провели консультации между президентом Константином Живаго и менеджментом.
Долганскому дали время возглавить команду до конца сезона, после чего примут решение о дальнейшем сотрудничестве.
Журналисты добавили, что вскоре объявят о назначении и представят новый тренерский штаб.
Долганский ранее работал в клубе тренером вратарей и именно при нем вышли на новый уровень Дмитрий Ризнык и Павел Исенко.
Также источник подтвердил, что на должность главного тренера также рассматривали белоруса Александра Хацкевича.
Отметим, что после 17-ти туров Украинской премьер-лиги "Ворскла" занимает седьмое место в турнирной таблице.
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