Ворскла определилась с главным тренером

Игроки "Ворсклы". Фото: "Ворскла"

Полтавская "Ворскла" после расторжения контракта с главным тренером Виктором Скрипником наконец-то определилась с его заменой. Руководство клуба назначат специалиста из своей системы.

По информации ТаТоТаке, клуб вскоре возглавит легендарный бывший вратарь "Ворсклы" Сергей Долганский.

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Сергей Долганский. Фото: "Ворскла"

Что известно о назначении нового тренера

По информации источника, в клубе провели консультации между президентом Константином Живаго и менеджментом.

Долганскому дали время возглавить команду до конца сезона, после чего примут решение о дальнейшем сотрудничестве.

Журналисты добавили, что вскоре объявят о назначении и представят новый тренерский штаб.

Долганский ранее работал в клубе тренером вратарей и именно при нем вышли на новый уровень Дмитрий Ризнык и Павел Исенко.

Также источник подтвердил, что на должность главного тренера также рассматривали белоруса Александра Хацкевича.

Отметим, что после 17-ти туров Украинской премьер-лиги "Ворскла" занимает седьмое место в турнирной таблице.

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