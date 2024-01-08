Динамо собирается подписать звездного зарубежного футболиста
Руководство столичного "Динамо" понимает необходимость усиления состава в борьбе за чемпионский титул Премьер-лиги (УПЛ). В киевском клубе продолжают подбор кандидатов на переход в команду.
Новичком "Динамо" может стать аргентинец Иван Тапиа, сообщает Buenos Aires Times.
Тренерский штаб киевского "Динамо" попросил руководство клуба подписать футболистов на несколько позиций в обороне и середине поля. Столичный клуб рассматривает кандидатуры как украинских футболистов, так и иностранцев.
Кто такой Иван Тапиа
Одним из новичков "Динамо" может стать 25-летний универсальный аргентинский полузащитник Иван Тапиа. У воспитанника "Барракас Централ" есть опыт игры в высшем дивизионе аргентинского футбола. С начала января он оказался без клуба. Контракт Тапиа с "Барракас" закончился, стороны не смогли договориться о подписании нового соглашения.
В "Динамо" считают Тапиа перспективным футболистом, за переход которого не придется платить. Однако у киевского клуба есть конкуренты: на аргентинца также претендуют итальянская "Фиорентина" и бременский "Вердер". Проблема заключается в том, что Тапиа опасается ехать в Украину, однако клуб готов убедить игрока в целесообразности такого развития карьеры.
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