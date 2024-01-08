Динамо собирается подписать звездного зарубежного футболиста

Иван Тапиа празднует победу. Фото: instagram.com/itapia10_/

Руководство столичного "Динамо" понимает необходимость усиления состава в борьбе за чемпионский титул Премьер-лиги (УПЛ). В киевском клубе продолжают подбор кандидатов на переход в команду.

Новичком "Динамо" может стать аргентинец Иван Тапиа, сообщает Buenos Aires Times.

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Иван Тапиа с выигранным кубком. Фото: instagram.com/itapia10_/

Кто такой Иван Тапиа

Одним из новичков "Динамо" может стать 25-летний универсальный аргентинский полузащитник Иван Тапиа. У воспитанника "Барракас Централ" есть опыт игры в высшем дивизионе аргентинского футбола. С начала января он оказался без клуба. Контракт Тапиа с "Барракас" закончился, стороны не смогли договориться о подписании нового соглашения.

В "Динамо" считают Тапиа перспективным футболистом, за переход которого не придется платить. Однако у киевского клуба есть конкуренты: на аргентинца также претендуют итальянская "Фиорентина" и бременский "Вердер". Проблема заключается в том, что Тапиа опасается ехать в Украину, однако клуб готов убедить игрока в целесообразности такого развития карьеры.

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