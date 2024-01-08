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Динамо собирается подписать звездного зарубежного футболиста

8 января 2024 09:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо собирается подписать звездного зарубежного футболиста
Иван Тапиа празднует победу. Фото: instagram.com/itapia10_/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство столичного "Динамо" понимает необходимость усиления состава в борьбе за чемпионский титул Премьер-лиги (УПЛ). В киевском клубе продолжают подбор кандидатов на переход в команду. 

Новичком "Динамо" может стать аргентинец Иван Тапиа, сообщает Buenos Aires Times

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Тренерский штаб киевского "Динамо" попросил руководство клуба подписать футболистов на несколько позиций в обороне и середине поля. Столичный клуб рассматривает кандидатуры как украинских футболистов, так и иностранцев. 

Иван Тапиа
Иван Тапиа с выигранным кубком. Фото: instagram.com/itapia10_/

Кто такой Иван Тапиа 

Одним из новичков "Динамо" может стать 25-летний универсальный аргентинский полузащитник Иван Тапиа. У воспитанника "Барракас Централ" есть опыт игры в высшем дивизионе аргентинского футбола. С начала января он оказался без клуба. Контракт Тапиа с "Барракас" закончился, стороны не смогли договориться о подписании нового соглашения. 

В "Динамо" считают Тапиа перспективным футболистом, за переход которого не придется платить. Однако у киевского клуба есть конкуренты: на аргентинца также претендуют итальянская "Фиорентина" и бременский "Вердер". Проблема заключается в том, что Тапиа опасается ехать в Украину, однако клуб готов убедить игрока в целесообразности такого развития карьеры. 

Напомним, Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно. 

"Ворскла" определилась с главным тренером.

Мбаппе принял решение продолжить карьеру в Англии.

"Динамо" готовит трансфер, который поможет в борьбе за трофеи. 

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