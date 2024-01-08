Трубін готується до трансферу у новий клуб — що відомо
Голкіпер збірної України Анатолій Трубін може розпочати наступний сезон у новому клубі. "Бенфіка" готова продати воротаря за солідну винагороду.
У послугах Трубіна зацікавлена мюнхенська "Баварія", повідомляє Bild.
Керівництво чемпіонів Німеччини продовжує шукати заміну Мануелю Ноєру, оскільки контракт 37-річного голкіпера з "Баварією" закінчиться влітку 2025 року. Свен Ульрайх та Даніель Перетц майже не мають шансів на місце в основі мюнхенської команди.
Трансфер Трубіна
Тренерський штаб португальської "Бенфіки" задоволений виступом українського воротаря, який швидко освоївся у новій команді та став лідером "орлів" цього сезону. Переконлива гра Трубіна привернула до Анатолія увагу закордонних грандів європейського футболу.
Головним претендентом на українського голкіпера є мюнхенська "Баварія", конкуренцію якої готові скласти міланський "Інтер" та англійський "Челсі". Представники німецького клубу вже зв'язалися з керівництвом "Бенфіки" та отримали попередню згоду на переговори щодо гравця. Проте вони розпочнуться не раніше ніж літо 2024 року.
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