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Трубін готується до трансферу у новий клуб — що відомо

8 січня 2024 08:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін готується до трансферу у новий клуб — що відомо
Трубін дякує вболівальникам за підтримку в матчі. Фото: instagram.com/slbenfica/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін може розпочати наступний сезон у новому клубі. "Бенфіка" готова продати воротаря за солідну винагороду.

У послугах Трубіна зацікавлена мюнхенська "Баварія", повідомляє Bild.

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Анатолій Трубін
Трубін перед грою. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Трансфер Трубіна

Тренерський штаб португальської "Бенфіки" задоволений виступом українського воротаря, який швидко освоївся у новій команді та став лідером "орлів" цього сезону. Переконлива гра Трубіна привернула до Анатолія увагу закордонних грандів європейського футболу.

Головним претендентом на українського голкіпера є мюнхенська "Баварія", конкуренцію якої готові скласти міланський "Інтер" та англійський "Челсі". Представники німецького клубу вже зв'язалися з керівництвом "Бенфіки" та отримали попередню згоду на переговори щодо гравця. Проте вони розпочнуться не раніше ніж літо 2024 року.

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