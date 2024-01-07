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Трубін і Лунін у ТОП-10 найдорожчих молодих воротарів у світі

7 січня 2024 12:49
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Агабекян Карен
редактор
Трубін і Лунін у ТОП-10 найдорожчих молодих воротарів у світі
Голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін. Фото: "Бенфіка"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував свій черговий рейтинг. Цього разу організація визначила десять найдорожчих воротарів віком до 25 років.

До цього переліку потрапили двоє українців.

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Рейтинг CIES. Фото: CIES

Десять найкращих молодих воротарів

До опублікованого рейтингу десяти найдорожчих воротарів у віці до 25 років потрапили голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін та "вартовий" "Реалу" Андрій Лунін.

Трубін посыдає в рейтингу третє місце — 58,3 млн євро. Лунін завдяки іграм цього сезону піднявся на 9-ту позицію — 25,1 млн євро.

ТОП-10 найдорожчих голкіперів до 25 років:

  1. Дієго Коста ("Порту") — 73,4 млн євро
  2. Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ") — 69 млн євро
  3. Анатолій Трубін ("Бенфіка") — 58,3 млн євро
  4. Георгі Мамардашвілі ("Валенсія") — 41,5 млн євро
  5. Люка Шевальє — 39,4 млн євро
  6. Барт Вербрюгген — 36,9 млн євро
  7. Гевін Базуну — 32,2 млн євро
  8. Ілліан Месльєр — 25,7 млн євро
  9. Андрій Лунін — 25,1 млн євро
  10. Мартер Вандевоорт — 19.6 млн євро

Зазначимо, що CIES визначає вартості футболістів, враховуючи трансферні комісії, ціни, інвестовані в минулому у гравців із подібними характеристиками.

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