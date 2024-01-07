Трубін і Лунін у ТОП-10 найдорожчих молодих воротарів у світі

Голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін. Фото: "Бенфіка"

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував свій черговий рейтинг. Цього разу організація визначила десять найдорожчих воротарів віком до 25 років.

До цього переліку потрапили двоє українців.

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До опублікованого рейтингу десяти найдорожчих воротарів у віці до 25 років потрапили голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін та "вартовий" "Реалу" Андрій Лунін.

Трубін посыдає в рейтингу третє місце — 58,3 млн євро. Лунін завдяки іграм цього сезону піднявся на 9-ту позицію — 25,1 млн євро.

ТОП-10 найдорожчих голкіперів до 25 років:

Дієго Коста ("Порту") — 73,4 млн євро Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ") — 69 млн євро Анатолій Трубін ("Бенфіка") — 58,3 млн євро Георгі Мамардашвілі ("Валенсія") — 41,5 млн євро Люка Шевальє — 39,4 млн євро Барт Вербрюгген — 36,9 млн євро Гевін Базуну — 32,2 млн євро Ілліан Месльєр — 25,7 млн євро Андрій Лунін — 25,1 млн євро Мартер Вандевоорт — 19.6 млн євро

Зазначимо, що CIES визначає вартості футболістів, враховуючи трансферні комісії, ціни, інвестовані в минулому у гравців із подібними характеристиками.

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