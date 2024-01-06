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Трубин в очередном сухом матче помог Бенфике победить

6 января 2024 23:59
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Агабекян Карен
редактор
Трубин в очередном сухом матче помог Бенфике победить
Лидер "Бенфики" Анхель ди Мария. Фото: "Бенфика"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках шестнадцатого тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде играла с "Арокой". В стартовом составе "орлов" вышел украинский голкипер Анатолий Трубин.

"Бенфика" смогла выиграть у "Ароки" со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Бенфика" открыла счет на 39-й минуте, усилиями Рафы Силвы.

В начале второго тайма Оркун Кекчу удвоил преимущество "орлов". Под конец игры Петар Муса сделал счет разгромным.

Трубин провел девятый сухой матч. С "Арокой" у Анатолия было мало работы, но один раз он спас команду от выхода один на один.

В составе "Ароки" вест матч отыграл украинец Богдан Милованов.

"Бенфика" на текущий момент занимает второе место в таблице чемпионата Португалии. "Орлы" на одно очко отстают от "Спортинга". "Ароука" находится на тринадцатой позиции и отстает на 23 очка от "орлов".

"Арока" — "Бенфика" — 0:3

Голы: Рафа Силва, 39, Кекчу, 47, Муса, 85.

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