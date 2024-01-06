Трубин в очередном сухом матче помог Бенфике победить
В рамках шестнадцатого тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде играла с "Арокой". В стартовом составе "орлов" вышел украинский голкипер Анатолий Трубин.
"Бенфика" смогла выиграть у "Ароки" со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.
🔴⚪ 𝗩𝗶𝘁𝗼́𝗿𝗶𝗮 no primeiro jogo de 2024! #FCASLB • #LigaPortugal pic.twitter.com/ngh7EmH7gF— SL Benfica (@SLBenfica) January 6, 2024
Трубин помог победить
"Бенфика" открыла счет на 39-й минуте, усилиями Рафы Силвы.
В начале второго тайма Оркун Кекчу удвоил преимущество "орлов". Под конец игры Петар Муса сделал счет разгромным.
Трубин провел девятый сухой матч. С "Арокой" у Анатолия было мало работы, но один раз он спас команду от выхода один на один.
В составе "Ароки" вест матч отыграл украинец Богдан Милованов.
"Бенфика" на текущий момент занимает второе место в таблице чемпионата Португалии. "Орлы" на одно очко отстают от "Спортинга". "Ароука" находится на тринадцатой позиции и отстает на 23 очка от "орлов".
"Арока" — "Бенфика" — 0:3
Голы: Рафа Силва, 39, Кекчу, 47, Муса, 85.
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