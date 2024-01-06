Трубін у черговому сухому матчі допоміг Бенфіці перемогти
У рамках шістнадцятого туру чемпіонату Португалії "Бенфіка" на виїзді грала з "Арокою". У стартовому складі "орлів" вийшов український голкіпер Анатолій Трубін.
"Бенфіка" змогла виграти у "Ароки" з рахунком 3:0, повідомляє портал Новини.LIVE.
🔴⚪ 𝗩𝗶𝘁𝗼́𝗿𝗶𝗮 no primeiro jogo de 2024! #FCASLB • #LigaPortugal pic.twitter.com/ngh7EmH7gF— SL Benfica (@SLBenfica) January 6, 2024
Трубін допоміг перемогти
"Бенфіка" відкрила рахунок на 39-й хвилині зусиллями Рафи Сілви.
На початку другого тайму Оркун Кекчу подвоїв перевагу "орлів". Наприкінці гри Петар Муса зробив рахунок розгромним.
Трубін провів дев'ятий сухий матч. З "Арокою" у Анатолія було мало роботи, але одного разу він врятував команду від виходу віч-на-віч.
У складі "Ароки" вест матч відіграв українець Богдан Мілованов.
"Бенфіка" на даний момент посідає друге місце у таблиці чемпіонату Португалії. "Орли" на одне очко відстають від "Спортінга". "Арока" знаходиться на тринадцятій позиції та відстає на 23 очки від "орлів".
"Арока" — "Бенфіка" — 0:3
Голи: Рафа Сілва, 39, Кекчу, 47, Муса, 85.
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