Трубін у черговому сухому матчі допоміг Бенфіці перемогти

Лідер "Бенфіки" Анхель ді Марія. Фото: "Бенфіка"

У рамках шістнадцятого туру чемпіонату Португалії "Бенфіка" на виїзді грала з "Арокою". У стартовому складі "орлів" вийшов український голкіпер Анатолій Трубін.

"Бенфіка" змогла виграти у "Ароки" з рахунком 3:0, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Бенфіка" відкрила рахунок на 39-й хвилині зусиллями Рафи Сілви.

На початку другого тайму Оркун Кекчу подвоїв перевагу "орлів". Наприкінці гри Петар Муса зробив рахунок розгромним.

Трубін провів дев'ятий сухий матч. З "Арокою" у Анатолія було мало роботи, але одного разу він врятував команду від виходу віч-на-віч.

У складі "Ароки" вест матч відіграв українець Богдан Мілованов.

"Бенфіка" на даний момент посідає друге місце у таблиці чемпіонату Португалії. "Орли" на одне очко відстають від "Спортінга". "Арока" знаходиться на тринадцятій позиції та відстає на 23 очки від "орлів".

"Арока" — "Бенфіка" — 0:3

Голи: Рафа Сілва, 39, Кекчу, 47, Муса, 85.

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