Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Трубин провел шестой сухой матч, а Бенфика разгромила соперника arrow

Трубин провел шестой сухой матч, а Бенфика разгромила соперника

30 декабря 2023 07:10
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Трубин провел шестой сухой матч, а Бенфика разгромила соперника
Игроки "Бенфики" перед матчем. Фото: "Бенфика"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках пятнадцатого тура чемпионата Португалии "Бенфика" сыграла против "Фамаликана". За "орлов" с первых секунд матча вышел на поле украинский голкипер Анатолий Трубин.

"Бенфика" выиграла со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Как "Бенфика" обыграла "Фомаликан"

"Бенфика" на правах хозяев активнее начала мяч и за пять первых минут создала несколько хороших моментов. Затем "орлы" продолжили нагнетать и на 31-й минуте Артур Кабрал открыл счет с линии вратарской после отличного паса Рафы Силвы.

Во втором тайме Трубин несколько раз спас команду от выходов один на один. "Бенфика" же во второй раз забила в концовке матча. Рафа Силва с 14 метров пробил без шансов для вратаря.

Через четыре минуты Петар Муса сделал счет разгромным — 3:0.

Отметим, что для Трубина это был шестой сухой матч за "Бенфику".

"Орлы", благодаря этой победе и матчу в запасе у "Спортинга", возглавили турнирную таблицу и поднялась на первое место местного чемпионата. У "орлов" на два балла больше.

"Бенфика" — "Фомаликан" — 3:0

Голы: Кабрал, 31, Силва, 85, Муcа, 89.

Напомним, "Барселона" в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера "Жироны".

Бывший главный тренер "Динамо" может возглавить "Ворсклу".

Георгий Судаков прокомментировал свой уход из "Шахтера".

Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Назван лучший тренер года в футболе — победил с феноменальным отрывом.

"Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

16 декабря 2023

17:34 Демограф рассказал, какой будет численность населения Украины после окончания войны

Актуальное по теме