Трубин провел шестой сухой матч, а Бенфика разгромила соперника

Игроки "Бенфики" перед матчем. Фото: "Бенфика"

В рамках пятнадцатого тура чемпионата Португалии "Бенфика" сыграла против "Фамаликана". За "орлов" с первых секунд матча вышел на поле украинский голкипер Анатолий Трубин.

"Бенфика" выиграла со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Бенфика" на правах хозяев активнее начала мяч и за пять первых минут создала несколько хороших моментов. Затем "орлы" продолжили нагнетать и на 31-й минуте Артур Кабрал открыл счет с линии вратарской после отличного паса Рафы Силвы.

Во втором тайме Трубин несколько раз спас команду от выходов один на один. "Бенфика" же во второй раз забила в концовке матча. Рафа Силва с 14 метров пробил без шансов для вратаря.

Через четыре минуты Петар Муса сделал счет разгромным — 3:0.

Отметим, что для Трубина это был шестой сухой матч за "Бенфику".

"Орлы", благодаря этой победе и матчу в запасе у "Спортинга", возглавили турнирную таблицу и поднялась на первое место местного чемпионата. У "орлов" на два балла больше.

"Бенфика" — "Фомаликан" — 3:0

Голы: Кабрал, 31, Силва, 85, Муcа, 89.

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