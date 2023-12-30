Трубін провів шостий сухий матч, а Бенфіка розгромила суперника

Гравці "Бенфіки" перед матчем. Фото: "Бенфіка"

У рамках п'ятнадцятого туру чемпіонату Португалії "Бенфіка" зіграла проти "Фамалікана". За "орлів" із перших секунд матчу вийшов на поле український голкіпер Анатолій Трубін.

"Бенфіка" виграла з рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Бенфіка" на правах господарів активніше розпочала м'яч і за п'ять перших хвилин створила кілька добрих моментів. Потім "орли" продовжили нагнітати біля воріт й на 31-й хвилині Артур Кабрал відкрив рахунок з лінії воротарського майданчика після чудового пасу Рафи Сілви.

У другому таймі Трубін кілька разів врятував команду від виходів віч-на-віч. "Бенфіка" ж вдруге забила наприкінці матчу. Рафа Сілва із 14 метрів пробив без шансів для воротаря.

За чотири хвилини Петар Муса зробив рахунок розгромним — 3:0.

Зазначимо, що для Трубіна це був шостий сухий матч за "Бенфіку".

"Орли", завдяки цій перемозі та матчу в запасі у "Спортінга", очолили турнірну таблицю. У "орлів" на два бали більше.

"Бенфіка" — "Фомалікан" — 3:0

Голи: Кабрал, 31, Сілва, 85, Муcа, 89.

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