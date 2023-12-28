Transfermarkt увеличил рыночную стоимость Трубина

Анатолий Трубин в матче за "Бенфику". Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Украинский голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин после перехода из "Шахтера" был одним из лучших в своей команде. Поэтому неудивительно, что его рыночная стоимость продолжает расти.

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил стоимости игроков чемпионата Португалии, в том числе и Трубину.

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22-летний украинский вратарь благодаря своей стабильной игре подскочил в стоимости до 25 млн евро.

Интересно, что в августе после трансфера стоимость Анатолия составляла 22 млн евро, а в марте текущего года 18 млн евро.

Благодаря обновлению стоимости Трубин стал четвертым самым дорогим игроком "Бенфики" и пятым в национальной сборной.

Топ-5 самых дорогих игроков "Бенфики":

Антонио Силва — 45 млн евро; Жоао Невес — 45 млн евро; Оркун Кекчу — 25 млн евро; Давид Нерес, Анатолий Трубин — 25 млн евро; Фредерик Аурснес — 20 млн евро.

Топ-5 самых дорогих игроков сборной Украины:

Александр Зинченко ("Арсенал") — 42 млн евро; Михаил Мудрик ("Челси") — 40 млн евро; Артем Довбик ("Жирона") — 28 млн евро; Виталий Миколенко ("Эвертон") — 28 млн евро; Виктор Цыганков ("Жирона"), Анатолий Трубин ("Бенфика"), Илья Забарный ("Борнмут") — 25 млн евро.

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