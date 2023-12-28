Transfermarkt увеличил рыночную стоимость Трубина
Украинский голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин после перехода из "Шахтера" был одним из лучших в своей команде. Поэтому неудивительно, что его рыночная стоимость продолжает расти.
Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил стоимости игроков чемпионата Португалии, в том числе и Трубину.
Сколько сейчас стоит Трубин
22-летний украинский вратарь благодаря своей стабильной игре подскочил в стоимости до 25 млн евро.
Интересно, что в августе после трансфера стоимость Анатолия составляла 22 млн евро, а в марте текущего года 18 млн евро.
Благодаря обновлению стоимости Трубин стал четвертым самым дорогим игроком "Бенфики" и пятым в национальной сборной.
Топ-5 самых дорогих игроков "Бенфики":
- Антонио Силва — 45 млн евро;
- Жоао Невес — 45 млн евро;
- Оркун Кекчу — 25 млн евро;
- Давид Нерес, Анатолий Трубин — 25 млн евро;
- Фредерик Аурснес — 20 млн евро.
Топ-5 самых дорогих игроков сборной Украины:
- Александр Зинченко ("Арсенал") — 42 млн евро;
- Михаил Мудрик ("Челси") — 40 млн евро;
- Артем Довбик ("Жирона") — 28 млн евро;
- Виталий Миколенко ("Эвертон") — 28 млн евро;
- Виктор Цыганков ("Жирона"), Анатолий Трубин ("Бенфика"), Илья Забарный ("Борнмут") — 25 млн евро.
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