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Transfermarkt увеличил рыночную стоимость Трубина

28 декабря 2023 10:31
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Агабекян Карен
редактор
Transfermarkt увеличил рыночную стоимость Трубина
Анатолий Трубин в матче за "Бенфику". Фото: REUTERS/Pedro Nunes
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Агабекян Карен
редактор

Украинский голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин после перехода из "Шахтера" был одним из лучших в своей команде. Поэтому неудивительно, что его рыночная стоимость продолжает расти.

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил стоимости игроков чемпионата Португалии, в том числе и Трубину.

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22-летний украинский вратарь благодаря своей стабильной игре подскочил в стоимости до 25 млн евро.

Интересно, что в августе после трансфера стоимость Анатолия составляла 22 млн евро, а в марте текущего года 18 млн евро.

Благодаря обновлению стоимости Трубин стал четвертым самым дорогим игроком "Бенфики" и пятым в национальной сборной.

Топ-5 самых дорогих игроков "Бенфики":

  1. Антонио Силва — 45 млн евро;
  2. Жоао Невес — 45 млн евро;
  3. Оркун Кекчу — 25 млн евро;
  4. Давид Нерес, Анатолий Трубин — 25 млн евро;
  5. Фредерик Аурснес — 20 млн евро.

Топ-5 самых дорогих игроков сборной Украины:

  1. Александр Зинченко ("Арсенал") — 42 млн евро;
  2. Михаил Мудрик ("Челси") — 40 млн евро;
  3. Артем Довбик ("Жирона") — 28 млн евро;
  4. Виталий Миколенко ("Эвертон") — 28 млн евро;
  5. Виктор Цыганков ("Жирона"), Анатолий Трубин ("Бенфика"), Илья Забарный ("Борнмут") — 25 млн евро.

Напомним, бывший главный тренер Динамо"  может возглавить Ворсклу.

Победа с большим отрывом — назван лучший вратарь в мире.

Очень авторитетный источник подтвердил интерес "Барселоны" к украинскому футболисту.

"Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

Житомирское "Полесье сменит эмблему.

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