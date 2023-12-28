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Transfermarkt збільшив ринкову вартість Трубіна

28 грудня 2023 10:31
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Агабекян Карен
редактор
Transfermarkt збільшив ринкову вартість Трубіна
Анатолій Трубін у матчі за "Бенфіку". Фото: REUTERS/Pedro Nunes
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Агабекян Карен
редактор

Український голкіпер португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін після переходу з "Шахтаря" був одним із найкращих у своїй команді. Тому не дивно, що його ринкова вартість продовжує зростати.

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оновив вартість гравців чемпіонату Португалії, у тому числі й Трубіну.

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22-річний український воротар завдяки своїй стабільній грі підскочив у вартості до 25 млн євро.

Цікаво, що у серпні після трансферу вартість Анатолія становила 22 млн євро, а у березні поточного року 18 млн євро.

Завдяки оновленню вартості Трубін став четвертим найдорожчим гравцем "Бенфіки" та п'ятим у національній збірній.

Топ-5 найдорожчих гравців "Бенфіки":

  1. Антоніо Сілва — 45 млн євро;
  2. Жоао Невес — 45 млн євро;
  3. Оркун Кекчу — 25 млн євро;
  4. Давид Нерес, Анатолій Трубін — 25 млн євро;
  5. Фредерік Аурснес — 20 млн євро.

Топ-5 найдорожчих гравців збірної України:

  1. Олександр Зінченко ("Арсенал") — 42 млн євро;
  2. Михайло Мудрік ("Челсі") — 40 млн євро;
  3. Артем Довбик ("Жирона") — 28 млн євро;
  4. Віталій Міколенко ("Евертон") — 28 млн євро;
  5. Віктор Циганков ("Жирона"), Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Ілля Забарний ("Борнмут") — 25 млн євро.

Нагадаємо, колишній головний тренер "Динамо" може очолити Ворсклу.

Переміг із великим відривом — названо найкращого воротаря у світі.

Дуже авторитетне джерело підтвердило інтерес "Барселони" до українського футболіста.

"Жирона" найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ.

Житомирське "Полісся замінить емблему.

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