Transfermarkt збільшив ринкову вартість Трубіна
Український голкіпер португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін після переходу з "Шахтаря" був одним із найкращих у своїй команді. Тому не дивно, що його ринкова вартість продовжує зростати.
Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оновив вартість гравців чемпіонату Португалії, у тому числі й Трубіну.
Скільки зараз коштує Трубін
22-річний український воротар завдяки своїй стабільній грі підскочив у вартості до 25 млн євро.
Цікаво, що у серпні після трансферу вартість Анатолія становила 22 млн євро, а у березні поточного року 18 млн євро.
Завдяки оновленню вартості Трубін став четвертим найдорожчим гравцем "Бенфіки" та п'ятим у національній збірній.
Топ-5 найдорожчих гравців "Бенфіки":
- Антоніо Сілва — 45 млн євро;
- Жоао Невес — 45 млн євро;
- Оркун Кекчу — 25 млн євро;
- Давид Нерес, Анатолій Трубін — 25 млн євро;
- Фредерік Аурснес — 20 млн євро.
Топ-5 найдорожчих гравців збірної України:
- Олександр Зінченко ("Арсенал") — 42 млн євро;
- Михайло Мудрік ("Челсі") — 40 млн євро;
- Артем Довбик ("Жирона") — 28 млн євро;
- Віталій Міколенко ("Евертон") — 28 млн євро;
- Віктор Циганков ("Жирона"), Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Ілля Забарний ("Борнмут") — 25 млн євро.
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