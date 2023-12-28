Transfermarkt збільшив ринкову вартість Трубіна

Анатолій Трубін у матчі за "Бенфіку". Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Український голкіпер португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін після переходу з "Шахтаря" був одним із найкращих у своїй команді. Тому не дивно, що його ринкова вартість продовжує зростати.

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оновив вартість гравців чемпіонату Португалії, у тому числі й Трубіну.

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22-річний український воротар завдяки своїй стабільній грі підскочив у вартості до 25 млн євро.

Цікаво, що у серпні після трансферу вартість Анатолія становила 22 млн євро, а у березні поточного року 18 млн євро.

Завдяки оновленню вартості Трубін став четвертим найдорожчим гравцем "Бенфіки" та п'ятим у національній збірній.

Топ-5 найдорожчих гравців "Бенфіки":

Антоніо Сілва — 45 млн євро; Жоао Невес — 45 млн євро; Оркун Кекчу — 25 млн євро; Давид Нерес, Анатолій Трубін — 25 млн євро; Фредерік Аурснес — 20 млн євро.

Топ-5 найдорожчих гравців збірної України:

Олександр Зінченко ("Арсенал") — 42 млн євро; Михайло Мудрік ("Челсі") — 40 млн євро; Артем Довбик ("Жирона") — 28 млн євро; Віталій Міколенко ("Евертон") — 28 млн євро; Віктор Циганков ("Жирона"), Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Ілля Забарний ("Борнмут") — 25 млн євро.

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