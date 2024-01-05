Полесье неожиданно провело важную замену в руководстве клуба

Футболисты "Полесья" празднуют победу. Фото: пресс-служба клуба

Президент футбольного клуба "Полесье" Геннадий Буткевич назначил нового спортивного директора команды. Эта должность фактически оставалась вакантной после ухода Юрия Максимова.

Спортивным директором житомирской команды стал Владимир Тесля, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

Читайте также:

Второй круг чемпионата Украины в сезоне 2023/2024 ФК "Полесье" встретит с новым спортдиром. Его назначение прошло практически незаметно для прессы и болельщиков.

Игроки радуются победе над "Динамо". Фото: пресс-служба "Полесья"

Что известно про Владимира Теслю

В житомирском клубе будет работать Владимир Тесля. Он является президентом и основателем международной лиги World Warriors Fighting Championship. Также 45-летний функционер известен в качестве популяризатора в Украине смешанных единоборств (ММА).

Владимир Тесля уже приступил к выполнению своих обязанностей. Главной обязанностью его работы должен стать акцент на развитии молодежного сектора клуба.

После 17 туров УПЛ "Полесье" занимает третье место в турнирной таблице. Команда выиграла девять матчей при трех поражениях.

Напомним, "Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер.

"Жирона" готовит звездный трансфер ради победы в Ла Лиге.

Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб.

"Динамо" готовит трансфер, который поможет в борьбе за трофеи.

Игрок "Реала" до сих пор не вышел на поле несмотря на трансфер в клуб четыре года назад.