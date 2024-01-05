Полісся несподівано провело важливу заміну в керівництві клубу

Футболісти "Полісся" святкують перемогу. Фото: пресслужба клубу

Президент футбольного клубу "Полісся" Геннадій Буткевич призначив нового спортивного директора команди. Ця посада фактично залишалася вакантною після відходу Юрія Максимова.

Спортивним директором житомирської команди став Володимир Тесля, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

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Що відомо про Володимира Теслю

У житомирському клубі працюватиме Володимир Тесля. Він є президентом та засновником міжнародної ліги World Warriors Fighting Championship. Також 45-річний функціонер відомий як популяризатор в Україні змішаних єдиноборств (ММА).

Володимир Тесля вже розпочав виконання своїх обов'язків. Головним обов'язком його роботи має стати наголос на розвитку молодіжного сектору клубу.

Після 17 турів УПЛ "Полісся" посідає третє місце у турнірній таблиці. Команда виграла дев'ять матчів за трьох поразок.

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