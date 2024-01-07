Трубин и Лунин в ТОП-10 самых дорогих молодых вратарей в мире
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал очередной свой рейтинг. На этот раз организация определила десять самых дорогих вратарей в возрасте до 25 лет.
В этот перечень попали два украинца.
Десять лучших молодых вратарей
В опубликованный рейтинг десяти самых дорогих вратарей в возрасте до 25 лет попали голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин и страж ворот "Реала" Андрей Лунин.
Трубин занял в рейтинге третье место — 58,3 млн евро. Лунин благодаря играм в текущем сезоне поднялся на 9-ю позицию — 25,1 млн евро.
ТОП-10 самых дорогих голкиперов до 25 лет:
- Диего Коста ("Порту") — 73,4 млн евро
- Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ") — 69 млн евро
- Анатолий Трубин ("Бенфика") — 58,3 млн евро
- Георги Мамардашвили ("Валенсия") — 41,5 млн евро
- Люка Шевалье — 39,4 млн евро
- Барт Вербрюгген — 36,9 млн евро
- Гевин Базуну — 32,2 млн евро
- Иллиан Месльер — 25,7 млн евро
- Андрей Лунин — 25,1 млн евро
- Мартер Вандевоорт — 19.6 млн евро
Отметим, что CIES определяет стоимости футболистов, учитывая трансферные комиссии, цены, инвестированные в прошлом в игроков с подобными характеристиками.
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