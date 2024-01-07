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Трубин и Лунин в ТОП-10 самых дорогих молодых вратарей в мире

7 января 2024 12:49
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Агабекян Карен
редактор
Трубин и Лунин в ТОП-10 самых дорогих молодых вратарей в мире
Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин. Фото: "Бенфика"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал очередной свой рейтинг. На этот раз организация определила десять самых дорогих вратарей в возрасте до 25 лет.

В этот перечень попали два украинца.

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Рейтинг от CIES. Фото: CIES

Десять лучших молодых вратарей

В опубликованный рейтинг десяти самых дорогих вратарей в возрасте до 25 лет попали голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин и страж ворот "Реала" Андрей Лунин.

Трубин занял в рейтинге третье место — 58,3 млн евро. Лунин благодаря играм в текущем сезоне поднялся на 9-ю позицию — 25,1 млн евро.

ТОП-10 самых дорогих голкиперов до 25 лет:

  1. Диего Коста ("Порту") — 73,4 млн евро
  2. Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ") — 69 млн евро
  3. Анатолий Трубин ("Бенфика") — 58,3 млн евро
  4. Георги Мамардашвили ("Валенсия") — 41,5 млн евро
  5. Люка Шевалье — 39,4 млн евро
  6. Барт Вербрюгген — 36,9 млн евро
  7. Гевин Базуну — 32,2 млн евро
  8. Иллиан Месльер — 25,7 млн евро
  9. Андрей Лунин — 25,1 млн евро
  10. Мартер Вандевоорт — 19.6 млн евро

Отметим, что CIES определяет стоимости футболистов, учитывая трансферные комиссии, цены, инвестированные в прошлом в игроков с подобными характеристиками.

Напомним, "Динамо" готовит трансфер, который поможет в борьбе за трофеи.

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