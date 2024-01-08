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Известный футболист рассказал о бегстве из Украины и карьере в Венгрии

8 января 2024 13:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известный футболист рассказал о бегстве из Украины и карьере в Венгрии
Михаил Месхи в "Минае". Фото: instagram.com/michel_meskhi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший футболист ФК "Минай" Михаил Месхи прокомментировал отъезд из Украины. Спортсмен покинул страну в начале полномасштабного вторжения россиян.

Месхи объяснил, как и почему принял сложное решение об эмиграции, сообщает "Трибуна". 

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Михаил Месхи является воспитанником донецкого "Металлурга". Помимо этого 26-летний футболист выступал в Украине за "Сталь" из Каменского и "Минай". Однако зимой 2022-го гола он уехал из страны. 

Михаил Месхи
Месхи во время атаки. Фото: instagram.com/michel_meskhi/

Как Месхи покинул Украину 

В первые часы полномасштабной интервенции россиян в Украину полузащитник "Миная" находился недалеко от границы. Ему понадобилось меньше часа, чтобы прибыть на паспортный контроль. Месхи успел уехать до того, как было объявлено о запрете на выезд для всех мужчин. 

Футболист сумел вывезти из Украины свою семью. Он признает, что эта тема является очень болезненной для него. Михаил заявил, что в те дни думал только о безопасности своей семьи. 

У Месхи не было планов относительно того, куда ехать дальше. Его семью приютил Даниил Рябенко. Этот друг Михаила, который в то время был голкипером венгерской команды "Мезекевешд", за которую раньше играл и сам Месхи. Семья Михаила прожила там полгода. 

В настоящее время Михаил Месхи защищает цвета венгерского "Кечкемета".

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