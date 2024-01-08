Известный футболист рассказал о бегстве из Украины и карьере в Венгрии
Бывший футболист ФК "Минай" Михаил Месхи прокомментировал отъезд из Украины. Спортсмен покинул страну в начале полномасштабного вторжения россиян.
Месхи объяснил, как и почему принял сложное решение об эмиграции, сообщает "Трибуна".
Михаил Месхи является воспитанником донецкого "Металлурга". Помимо этого 26-летний футболист выступал в Украине за "Сталь" из Каменского и "Минай". Однако зимой 2022-го гола он уехал из страны.
Как Месхи покинул Украину
В первые часы полномасштабной интервенции россиян в Украину полузащитник "Миная" находился недалеко от границы. Ему понадобилось меньше часа, чтобы прибыть на паспортный контроль. Месхи успел уехать до того, как было объявлено о запрете на выезд для всех мужчин.
Футболист сумел вывезти из Украины свою семью. Он признает, что эта тема является очень болезненной для него. Михаил заявил, что в те дни думал только о безопасности своей семьи.
У Месхи не было планов относительно того, куда ехать дальше. Его семью приютил Даниил Рябенко. Этот друг Михаила, который в то время был голкипером венгерской команды "Мезекевешд", за которую раньше играл и сам Месхи. Семья Михаила прожила там полгода.
В настоящее время Михаил Месхи защищает цвета венгерского "Кечкемета".
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