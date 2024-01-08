Ливерпуль планирует пригласить Мбаппе и еще одну звезду

Мбаппе во время матча Кубка Франции. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Представители английского "Ливерпуля" находятся на продвинутой стадии переговоров с Килианом Мбаппе. Француз может переехать на "Энфилд" уже в конце июня этого года.

"Красные" готовятся к активной трансферной кампании лета-2024, сообщает Daily Mail.

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Лидеры турнирной таблицы английской Премьер-лиги (АПЛ) планируют серьезное кадровое усиление на лето этого года. Уже в ближайшие недели "Ливерпуль" может подписать предварительное соглашение с Килианом Мбаппе.

Трансферные планы "Ливерпуля"

Известно о двух кандидатов на переход в английский клуб. Килиан Мбаппе окончательно решил уйти из "ПСЖ" и отказался от бонуса за лояльность от французской команды. Руководство парижан все еще надеется найти аргументы, чтобы убедить Мбаппе остаться, но представители форварда продолжают переговоры с "Ливерпулем".

Федерико Димарко празднует гол. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Также "красные" заинтересованы в левом защитники сборной Италии и "Интера" Федерико Димарко. Контракт футболиста с "нерадзурри" истекает в 2027 году, но Юрген Клопп очень заинтересован в работе с этим игроком. "Ливерпуль" готов заплатить за Димарко 35 млн евро и отдать "Интеру" одного из своих футболистов, фамилия которого не называется.

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