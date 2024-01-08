Ліверпуль планує запросити Мбаппе та ще одну зірку

Мбаппе під час матчу Кубка Франції. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Представники англійського "Ліверпуля" перебувають на просунутій стадії переговорів із Кіліаном Мбаппе. Француз може переїхати на "Енфілд" вже наприкінці червня цього року.

"Червоні" готуються до активної трансферної кампанії літа-2024, повідомляє Daily Mail.

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Лідери турнірної таблиці англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) планують серйозне кадрове посилення на літо цього року. Вже найближчими тижнями "Ліверпуль" може підписати попередню угоду з Кіліаном Мбаппе.

Трансферні плани "Ліверпуля"

Відомо про двох кандидатів на перехід до англійського клубу. Кіліан Мбаппе остаточно вирішив піти з "ПСЖ" та відмовився від бонусу за лояльність від французької команди. Керівництво парижан досі сподівається знайти аргументи, щоб переконати Мбаппе залишитися, але представники форварда продовжують переговори з "Ліверпулем".

Федеріко Дімарко святкує гол. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Також "червоні" зацікавлені у лівому захисники збірної Італії та "Інтера" Федеріко Дімарко. Контракт футболіста з "нерадзуррі" спливає у 2027 році, але Юрген Клопп дуже зацікавлений у роботі з цим гравцем. "Ліверпуль" готовий заплатити за Дімарко 35 млн євро та віддати "Інтеру" одного зі своїх футболістів, прізвище якого не називається.

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