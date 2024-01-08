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Ліверпуль планує запросити Мбаппе та ще одну зірку

8 січня 2024 10:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ліверпуль планує запросити Мбаппе та ще одну зірку
Мбаппе під час матчу Кубка Франції. Фото: REUTERS/Stephane Mahe
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Представники англійського "Ліверпуля" перебувають на просунутій стадії переговорів із Кіліаном Мбаппе. Француз може переїхати на "Енфілд" вже наприкінці червня цього року.

"Червоні" готуються до активної трансферної кампанії літа-2024, повідомляє Daily Mail.

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Лідери турнірної таблиці англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) планують серйозне кадрове посилення на літо цього року. Вже найближчими тижнями "Ліверпуль" може підписати попередню угоду з Кіліаном Мбаппе.

Трансферні плани "Ліверпуля"

Відомо про двох кандидатів на перехід до англійського клубу. Кіліан Мбаппе остаточно вирішив піти з "ПСЖ" та відмовився від бонусу за лояльність від французької команди. Керівництво парижан досі сподівається знайти аргументи, щоб переконати Мбаппе залишитися, але представники форварда продовжують переговори з "Ліверпулем".

Федеріко Дімарко
Федеріко Дімарко святкує гол. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Також "червоні" зацікавлені у лівому захисники збірної Італії та "Інтера" Федеріко Дімарко. Контракт футболіста з "нерадзуррі" спливає у 2027 році, але Юрген Клопп дуже зацікавлений у роботі з цим гравцем. "Ліверпуль" готовий заплатити за Дімарко 35 млн євро та віддати "Інтеру" одного зі своїх футболістів, прізвище якого не називається.

Нагадаємо, "Динамо" збирається підписати зіркового закордонного футболіста. 

Трубін готується до трансферу у новий клуб — що відомо. 

"Ворскла" визначилась із головним тренером.

Мбаппе вирішив продовжити кар'єру в Англії. 

"Динамо" готує трансфер, який допоможе у боротьбі за трофеї.

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