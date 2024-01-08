Звездный футболист Динамо сделал невероятное предложение своей девушке

Руслан Нещерет в молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/neshcheret35/

Молодой голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет в скором времени перестанет быть холостяком. Футболист сделал предложение руки и сердца своей девушке.

Нещерет показал обручальное кольцо на своей официальной странице в Instagram.

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Предложение Руслана Нещерета. Фото: instagram.com/neshcheret35/

Свадьба Нещерета и Петах

О невесте голкипера "Динамо" известно то, что она родом из Мукачево. Отношения молодых людей длятся уже несколько лет. Периодически Надежда публикует в социальной сети общие фотографии с Русланом.

Пока не известно, когда именно состоится свадьба Нещерета и Петах. Согласно традиции футболистов "Динамо", одноклубники Руслана наверняка станут гостями на этой свадьбе. Это касается и тех игроков, которые сейчас представляют другие клубы, но раньше защищали цвета "бело-синих".

Руслан Нещерет и Надежда Петах. Фото: instagram.com/nadia_petah/

В сезоне 2023/2024 Руслан Нещерет сыграл в составе "Динамо" три матча в разных турнира. Контракт 21-летнего голкипера с клубом рассчитан до лета 2027-го года.

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