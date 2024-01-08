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Зірковий футболіст Динамо зробив неймовірну пропозицію своїй дівчині

8 січня 2024 10:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зірковий футболіст Динамо зробив неймовірну пропозицію своїй дівчині
Руслан Нещерет у молодіжній збірній України. Фото: instagram.com/neshcheret35/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Молодий голкіпер київського "Динамо" Руслан Нещерет незабаром перестане бути неодруженим. Футболіст зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині.

Нещерет показав обручку на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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Вихованець київського "Динамо" Руслан Нещерет стане чоловіком Надії Петах. Ще 17 грудня 2023 року голкіпер зробив свою кохану пропозицію, і дівчина відповіла згодою.

Руслан Нещерет
Пропозиція Руслана Нещерета. Фото: instagram.com/neshcheret35/

Весілля Нещерета й Петах

Про наречену голкіпера "Динамо" відомо те, що вона родом із Мукачева. Відносини молодих людей тривають уже кілька років. Періодично Надія публікує у соціальній мережі спільні фотографії з Русланом.

Поки не відомо, коли саме відбудеться весілля Нещерета та Петах. Згідно з традицією футболістів "Динамо", одноклубники Руслана, напевно, стануть гостями на цьому весіллі. Це стосується і тих гравців, які зараз представляють інші клуби, але раніше захищали кольори "біло-синіх".

Руслан Нещерет
Руслан Нещерет та Надія Петах. Фото: instagram.com/nadia_petah/

У сезоні 2023/2024 Руслан Нещерет зіграв у складі "Динамо" три матчі у різних турнірах. Контракт 21-річного голкіпера з клубом розрахований до літа 2027 року.

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