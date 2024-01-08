Зірковий футболіст Динамо зробив неймовірну пропозицію своїй дівчині
Молодий голкіпер київського "Динамо" Руслан Нещерет незабаром перестане бути неодруженим. Футболіст зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині.
Нещерет показав обручку на своїй офіційній сторінці в Instagram.
Вихованець київського "Динамо" Руслан Нещерет стане чоловіком Надії Петах. Ще 17 грудня 2023 року голкіпер зробив свою кохану пропозицію, і дівчина відповіла згодою.
Весілля Нещерета й Петах
Про наречену голкіпера "Динамо" відомо те, що вона родом із Мукачева. Відносини молодих людей тривають уже кілька років. Періодично Надія публікує у соціальній мережі спільні фотографії з Русланом.
Поки не відомо, коли саме відбудеться весілля Нещерета та Петах. Згідно з традицією футболістів "Динамо", одноклубники Руслана, напевно, стануть гостями на цьому весіллі. Це стосується і тих гравців, які зараз представляють інші клуби, але раніше захищали кольори "біло-синіх".
У сезоні 2023/2024 Руслан Нещерет зіграв у складі "Динамо" три матчі у різних турнірах. Контракт 21-річного голкіпера з клубом розрахований до літа 2027 року.
Нагадаємо, "Динамо" збирається підписати зіркового закордонного футболіста.
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