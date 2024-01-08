Барселона продаст лидера и пригласит экс-игрока Манчестер Юнайтед

Джесси Лингард на тренировке. Фото: instagram.com/jesselingard/

Состав каталонской "Барселоны" ждут изменения, которые могут произойти уже в ближайшее время. Тренерский штаб испанской команды заинтересован в сотрудничестве с бывшим футболистом "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингардом.

Полузащитник является свободным агентом с тех пор, как покинул "Ноттингем Форест" в конце прошлого сезона, напоминает Sport.es.

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Бывший полузащитник сборной Англии Джесси Лингард готов к неожиданному переходу в "Барселону". Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" самостоятельно тренируется в Дубае, чтобы поддерживать физическую форму и искать новый клуб.

Агенты Лингарда "предложили" каталонской "Барселоне" игрока, за которого не надо платить отступные. Этот вариант может устроить "сине-гранатовых", которые продолжают испытывать финансовые трудности.

"Барселона" не подписывала ни одного английского или британского игрока с тех пор, как в 1986 году Гари Линекер перешел из "Эвертона" за 2,8 млн фунтов стерлингов.

Рональд Араухо в матче с "Валенсией". Фото: REUTERS/Pablo Morano

Потеря капитана команды

При этом в ближайшее время "Барселона" может потерять Рональда Араухо. Лидер обороны каталонской команды получил выгодное предложение от "Баварии", которая готова сделать уругвайца одним из самых высокооплачиваемых игроков в Германии.

"Барселона" предложила Араухо перезаключить соглашение с клубом на улучшенных условиях. Однако футболист отложил этот вопрос до лета, чтобы тщательно обдумать свое будущее.

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