Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Барселона продаст лидера и пригласит экс-игрока Манчестер Юнайтед arrow

Барселона продаст лидера и пригласит экс-игрока Манчестер Юнайтед

8 января 2024 12:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Барселона продаст лидера и пригласит экс-игрока Манчестер Юнайтед
Джесси Лингард на тренировке. Фото: instagram.com/jesselingard/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Состав каталонской "Барселоны" ждут изменения, которые могут произойти уже в ближайшее время. Тренерский штаб испанской команды заинтересован в сотрудничестве с бывшим футболистом "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингардом.

Полузащитник является свободным агентом с тех пор, как покинул "Ноттингем Форест" в конце прошлого сезона, напоминает Sport.es.  

Читайте также:

Бывший полузащитник сборной Англии Джесси Лингард готов к неожиданному переходу в "Барселону". Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" самостоятельно тренируется в Дубае, чтобы поддерживать физическую форму и искать новый клуб.

Агенты Лингарда "предложили" каталонской "Барселоне" игрока, за которого не надо платить отступные. Этот вариант может устроить "сине-гранатовых", которые продолжают испытывать финансовые трудности.

"Барселона" не подписывала ни одного английского или британского игрока с тех пор, как в 1986 году Гари Линекер перешел из "Эвертона" за 2,8 млн фунтов стерлингов. 

Рональд Араухо
Рональд Араухо в матче с "Валенсией". Фото: REUTERS/Pablo Morano

Потеря капитана команды 

При этом в ближайшее время "Барселона" может потерять Рональда Араухо. Лидер обороны каталонской команды получил выгодное предложение от "Баварии", которая готова сделать уругвайца одним из самых высокооплачиваемых игроков в Германии. 

"Барселона" предложила Араухо перезаключить соглашение с клубом на улучшенных условиях. Однако футболист отложил этот вопрос до лета, чтобы тщательно обдумать свое будущее. 

Напомним, "Динамо" собирается подписать звездного зарубежного футболиста. 

"Ливерпуль" планирует пригласить Мбаппе и еще одну звезду. 

Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно. 

Звездный футболист "Динамо" сделал невероятное предложение своей девушке. 

Мбаппе принял решение продолжить карьеру в Англии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме