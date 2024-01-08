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Барселона продасть лідера та запросить ексгравця Манчестер Юнайтед

8 січня 2024 12:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Барселона продасть лідера та запросить ексгравця Манчестер Юнайтед
Джессі Лінгард на тренуванні. Фото: instagram.com/jesselingard/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Склад каталонської "Барселони" чекають на зміни, які можуть відбутися вже найближчим часом. Тренерський штаб іспанської команди зацікавлений у співпраці з колишнім футболістом "Манчестер Юнайтед" Джессі Лінгардом.

Півзахисник є вільним агентом відтоді, як залишив "Ноттінгем Форест" наприкінці минулого сезону, нагадує Sport.es.

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Колишній півзахисник збірної Англії Джессі Лінгард готовий до несподіваного переходу до "Барселони". Колишній гравець "Манчестер Юнайтед" самостійно тренується у Дубаї, щоб підтримувати фізичну форму та шукати новий клуб.

Агенти Лінгарда запропонували каталонській "Барселоні" гравця, за якого не треба платити відступні. Цей варіант може влаштувати "синьо-гранатових", які продовжують відчувати фінансові труднощі.

"Барселона" не підписувала жодного англійського чи британського гравця з того часу, як у 1986 році Гарі Лінекер перейшов з "Евертона" за 2,8 млн фунтів стерлінгів.

Рональд Араухо
Рональд Араухо у матчі з "Валенсією". Фото: REUTERS/Pablo Morano

Втрата капітана команди

При цьому найближчим часом "Барселона" може втратити Рональда Араухо. Лідер оборони каталонської команди отримав вигідну пропозицію від "Баварії", яка готова зробити уругвайця одним із найвищих гравців у Німеччині.

"Барселона" запропонувала Араухо переукласти угоду з клубом на покращених умовах. Однак футболіст відклав це питання до літа, щоб ретельно обміркувати своє майбутнє.

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