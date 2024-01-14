Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Цуренко пройшла перше коло Australian Open, Снігур вилетіла arrow

Цуренко пройшла перше коло Australian Open, Снігур вилетіла

14 січня 2024 09:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Цуренко пройшла перше коло Australian Open, Снігур вилетіла
Леся Цуренко. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українські тенісистки стартували у першому колі Відритого чемпіонату Австралії. Леся Цуренко вперше з 2019 року гратиме у другому колі цього турніру, а Дар’я Снігур далі пройти не зуміла.

Подробиці матчів українок, в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

У першому сеті Цуренко програла три стартові гейми Лучії Бронзетті, два з яких на своїй подачі і відіграти це відставання вже не змогла. У другій партії українка лідирувала 3:1, після чого програла три гейми поспіль. За рахунку 5:5 Цуренко зробила брейк і втримала свою подачу, завершивши сет із другого сетболу.

У вирішальному сеті Цуренко зробила два брейки на старті і повела 3:0. За рахунку 5:2 Цуренко не зуміла подати на матч, але одразу зробила ще один брейк, завершивши поєдинок з третього матчболу. Поєдинок тривав 2 години 38 хвилин.

Леся Цуренко вдруге зіграла проти італійської тенісистки та вдруге її обіграла. Українка вперше з 2019 року здолала перше коло на Відкритому чемпіонаті Австралії, здобувши свою сьому перемогу в основній сітці цього турніру.

теннис
Леся Цуренко. Фото: Reuters

У другому колі Цуренко зіграє проти переможниці матчу Ребекка Масарова проти Олександри Саснович.

Дар'я Снігур програла Аліші Паркс з США

Снігур вперше зіграла в основній сітці Australian Open. У вирішальному сеті вона вела з рахунком 3:1, після чого програла п'ять із наступних шести геймів.

Нагадаємо, що найкращим результатом Дарії на турнірах Grand Slam є друге коло на US Open у 2022 році, коли вона також пробилася в основну сітку через кваліфікації і в першому колі обіграла на той момент сьому ракетку світу Сімону Халеп.

Ще 5 українок вступають в боротьбу в п’ятницю. Ястремська зіграє проти Вондроушевої з Чехії, Світоліна зустрінеться з австралійкою Престон, Костюк з американкою Клер Лю, Калініну очікує Аранча Рус з Нідерландів, а Стародубцеву — Жабер з Тунісу.

Нагадаємо, у "Динамо" з'явився новий тренер — що про нього відомо.

Українського форварда Артема Довбика побили на тренуванні "Жирони".

"Динамо" може продати двох гравців у закордонні клуби.

Довбик отримає пропозицію з АПЛ — українцем цікавляться два клуби.

Сергій Ребров вибрав суперника для збірної України перед кваліфікацією на Євро-2024.

 

Еліна Світоліна
Даяна Ястремська
Леся Цуренко
Ангеліна Калініна
Марта Костюк
Юлія Стародубцева
українські тенісисти
Дар'я Снігур

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі