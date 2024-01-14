Цуренко пройшла перше коло Australian Open, Снігур вилетіла

Леся Цуренко. Фото: Reuters

Українські тенісистки стартували у першому колі Відритого чемпіонату Австралії. Леся Цуренко вперше з 2019 року гратиме у другому колі цього турніру, а Дар’я Снігур далі пройти не зуміла.

Подробиці матчів українок, в матеріалі Новини.LIVE.

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У першому сеті Цуренко програла три стартові гейми Лучії Бронзетті, два з яких на своїй подачі і відіграти це відставання вже не змогла. У другій партії українка лідирувала 3:1, після чого програла три гейми поспіль. За рахунку 5:5 Цуренко зробила брейк і втримала свою подачу, завершивши сет із другого сетболу.

У вирішальному сеті Цуренко зробила два брейки на старті і повела 3:0. За рахунку 5:2 Цуренко не зуміла подати на матч, але одразу зробила ще один брейк, завершивши поєдинок з третього матчболу. Поєдинок тривав 2 години 38 хвилин.

Леся Цуренко вдруге зіграла проти італійської тенісистки та вдруге її обіграла. Українка вперше з 2019 року здолала перше коло на Відкритому чемпіонаті Австралії, здобувши свою сьому перемогу в основній сітці цього турніру.

Леся Цуренко. Фото: Reuters

У другому колі Цуренко зіграє проти переможниці матчу Ребекка Масарова проти Олександри Саснович.

Дар'я Снігур програла Аліші Паркс з США

Снігур вперше зіграла в основній сітці Australian Open. У вирішальному сеті вона вела з рахунком 3:1, після чого програла п'ять із наступних шести геймів.

Нагадаємо, що найкращим результатом Дарії на турнірах Grand Slam є друге коло на US Open у 2022 році, коли вона також пробилася в основну сітку через кваліфікації і в першому колі обіграла на той момент сьому ракетку світу Сімону Халеп.

Ще 5 українок вступають в боротьбу в п’ятницю. Ястремська зіграє проти Вондроушевої з Чехії, Світоліна зустрінеться з австралійкою Престон, Костюк з американкою Клер Лю, Калініну очікує Аранча Рус з Нідерландів, а Стародубцеву — Жабер з Тунісу.

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